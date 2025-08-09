La città di Cassano all’Ionio piange la scomparsa di Cosimo Bruno, decano dei giornalisti calabresi

L’Amministrazione comunale di Cassano All’Ionio “esprime profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista Cosimo Bruno, voce attenta e appassionata del nostro territorio, raccontato sempre con spirito critico e tanto amore.

Corrispondente dei quotidiani regionali “Il Giornale di Calabria” e “Oggi Sud” e collaboratore dell’agenzia Ansa, scrittore e studioso, educatore e punto di riferimento di tante generazioni di giovani cassanesi, è stato anche consigliere dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti in rappresentanza dell’Ordine della Calabria per 22 anni.

Con il suo lavoro, svolto con rigore, sensibilità e dedizione, ha saputo raccontare la realtà locale con onestà intellettuale e spirito di servizio, diventando un punto di riferimento per la comunità e motivo di vanto e orgoglio per la stessa.

Alla famiglia e ai suoi cari giunga l’abbraccio sincero del sindaco Gianpaolo Iacobini, dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza”.