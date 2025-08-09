Cosenza: i divieti di sosta e di transito per i festeggiamenti di Sant’Ippolito

Per consentire nella frazione di Sant’Ippolito i tradizionali festeggiamenti in onore del Santo Patrono in programma da lunedì 11 a mercoledì 13 agosto e che interesseranno alcune strade della stessa frazione alle porte di Cosenza, la Polizia Municipale ha emanato un’apposita ordinanza con la quale, per il regolare svolgimento della manifestazione, ha adottato, temporaneamente, degli specifici provvedimenti viabilistici atti a garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti nonché agli utenti della strada. In particolare, il provvedimento della Polizia Municipale, premesso che i veicoli diretti verso i paesi limitrofi potranno raggiungere tali località percorrendo strade alternative, ha istituito, su via del Santuario, da via Mario Mauro al Santuario di S. Ippolito, il divieto di sosta con rimozione, su entrambi i lati, dalle ore 7,00 di lunedì 11 agosto alle ore 6,00 di giovedì 14 agosto e il divieto di transito, dall’11 al 13 agosto, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 e comunque fino a cessate esigenze. Il provvedimento della Polizia Municipale ha, inoltre, istituito, su Via Mario Mauro, da via dei Tommarinari a via del Santuario, il divieto di sosta con rimozione, sul lato destro, dalle ore 7,00 di lunedì 11 agosto alle ore 6,00 di giovedì 14 agosto. Infine, l’ordinanza della Municipale ha istituito il divieto di transito temporaneo, lungo il percorso della processione, limitatamente al passaggio della stessa, in programma mercoledì 13 agosto, tra le ore 18,30 e le ore 20,30. Il percorso della processione sarà il seguente: via Del Santuario – Piazza A. Dionisio – via Fontana Vecchia – Strada A – via dei Tommarinari – Via Ippolito Stella – Vico I Santa Lucia – via Fontana Vecchia – Piazza A. Dionisio – via del Santuario. Indicati anche i percorsi alternativi: Frazione S. Ippolito – Donnici – Piane Crati/Aprigliano; Frazione S. Ippolito – Borgo Partenope – Pietrafitta/Aprigliano. Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.