Congresso PD: “A Cosenza successo di Caligiuri e Le Fosse”

Si è svolto ieri il congresso provinciale e di circolo del PD di Cosenza “Marica Zuccarelli”, che ha visto la riconferma della segretaria cittadina Rosi Caligiuri con un risultato netto. Con 131 voti a suo favore contro i 34 ottenuti dal candidato Alessandro Grandinetti, Caligiuri ha superato l’80% delle preferenze. Nella stessa sessione congressuale si è votato anche per la elezione del segretario della federazione provinciale del partito di Cosenza. Il candidato Pino Le Fosse ha ottenuto 129 voti contro i 44 del candidato Matteo Lettieri registrando il 75% dei consensi. La rielezione di Rosi Caligiuri rappresenta un significativo riconoscimento del lavoro svolto e della visione strategica proposta per il futuro del territorio cosentino, sottolineando un ampio e solido consenso attorno alla sua leadership e alle linee programmatiche delineate per il prossimo mandato.

Parallelamente, il consenso che gli iscritti del circolo hanno dato a Pino Le Fosse rappresenta un importante contributo per determinare il suo primato nel collegio congressuale dell’area urbana di Cosenza nella competizione per la elezione del segretario provinciale del PD.