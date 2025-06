Guerrieri (Italia Viva) scrive all’AFP dei medici: “Emergenza sanitaria per carenza di medici a Lauropoli. Bisogna coprire tutto il territorio”

“In questa lettera aperta all’AFP dei medici di Cassano Allo Ionio, a

cui va il nostro plauso per il lavoro svolto, vogliamo evidenziare la

situazione di grave emergenza soprattutto per molti anziani e disabili

che vivono a Lauropoli, costretti a non curarsi e a non essere

assistiti in maniera costante a causa della mancanza di medici.

Comunichiamo che nella popolosa frazione di Lauropoli la situazione è

di grave emergenza sanitaria, mentre ad esempio Cassano, senza voler

rimarcare differenze o campanilismi ma per comprendere meglio il

problema, può contare su circa 9 unità di Medici di Medicina Generale,

comprendendo l’arrivo nelle ultime settimane di un nuovo medico,

Lauropoli rimane servita ad oggi da soli 2 medici che hanno esaurito

il numero massimo di assistiti da tempo.

Siccome il compito dell’Aft è proprio rivolto a colmare le lacune del

sistema attraverso la condivisione di un unico strumento informativo

di gestione della scheda paziente e di altre attività egregiamente

svolte, abbiamo deciso di proporre una collocazione bilanciata che

copra il territorio, ovvero di far passare almeno un medico dalla sede

unica di Via Terme alla gestione “in rete” operando esclusivamente

negli studi professionali di riferimento, avendo Lauropoli già locali

predisposti a svolgere tali attività, al fine di ridurre gli accessi

impropri al Pronto Soccorso che intasano il Sistema sanitario, e per

garantire secondo legge i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Italia Viva andrà avanti in questa battaglia fino in fondo

nell’interesse dei cittadini di tutto il territorio e chiede

all’Amministrazione Comunale, ai partiti ed alle associazioni di

promuovere questa battaglia sanitaria nella nostra comunità”.

Lo afferma in una nota Michele Guerrieri (Italia Viva Cassano).