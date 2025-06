“Pollino Geoparco Unesco: una risorsa per Calabria e Basilicata tra sostenibilità ambientale e culturale”: incontro il prossimo 4 luglio

“Pollino Geoparco Unesco: una risorsa per Calabria e Basilicata tra sostenibilità ambientale e culturale” è il tema dell’incontro promosso dalla Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane e l’Ente Parco Nazionale del Pollino con la collaborazione della Pro Loco “Artemisia” San Sosti e i comitati regionali Ente Pro Loco Basilicata Aps e Ente Pro Loco Calabria Aps in programma il prossimo venerdì 4 luglio 2025 alle ore 18 presso la residenza assistenziale San Giuseppe in località Pettoruto di San Sosti (Cs). All’incontro moderato da Carmelo Sirimarco Presidente Pro Loco “Artemisia” San Sosti dopo i saluti del Sindaco di San Sosti Vincenzo De Marco e di Don Sergio Ponzo Vicario della Forania Diocesi di San Marco Argentano prenderanno parte Giuseppina Ierace Presidente Ente Pro Loco Calabira, Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata, Pasquale Ciurleo Presidente nazionale Ente Pro Loco Italiane Aps, Giancarlo Lamensa Vicepresidente della Provincia di Cosenza e Luigi Lirangi Commissario Ente Parco Nazionale del Pollino. Per l’occasione si svolgerà la cerimonia di firma del Protocollo d’intesa tra: Ente Parco Nazionale del Pollino, Ente Pro Loco Italiane, Ente Pro Loco Calabria ed Ente Pro Loco Basilicata per la promozione della sostenibilità ambientale e la valorizzazione culturale, enogastronomica e turistica del territorio del Parco del Pollino Geoparco Unesco.