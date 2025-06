Primo corso di Asprol Cosenza per accrescere qualità e commercializzazione dell’olio di qualità

Università, ricercatori del Crea, esperti nel settore olivicolo a livello nazionale metteranno a disposizione il loro know per accrescere le competenze in uno dei settori strategici nel processo di filiera olivicola e che riguarda la figura del frantoiano completamente cambiata nel corso degli anni.

“Il valore di diventare un esperto frantoiano per accrescere le competenze” è il focus su cui si concentrerà il percorso formativo avviato dall’Asprol dedicato a questa importante figura: al via il 23 giugno prossimo, presso la sede Asprol di Cosenza, si terranno sei giornate formative, per un totale di 36 ore di lezioni frontali.

Sono state circa una trentina le adesioni, al primo corso dedicato agli operatori per frantoi che l’Asprol ha voluto per formare le aziende nella commercializzazione di un prodotto di qualità sempre maggiore.

Questa la mission dell’Associazione dei Produttori Olivicoli AS.PR.OL. Cosenza che aderisce a Confagricoltura e che si occupa di armonizzare le esigenze del mercato nel settore olivicolo con la politica agraria comunitaria che ha voluto dare un ulteriore segnale, attraverso un percorso formativo finora inedito, per valorizzare e migliorare il posizionamento sui mercati dei soci e per ottenere un olio extravergine sempre migliore.

“La qualità dell’olio è l’unica arma che abbiamo per affrontare il posizionamento di questo prodotto sui mercati, l’Asprol è molto attenta ai suoi soci, siamo soddisfatti per la forte risposta e per l’interesse“. Così il presidente Filippo De Santis: “Sei giornate importanti – ha aggiunto il direttore Alessandro Guagliardi – per raggiungere il doppio obiettivo che la nostra associazione persegue, il miglioramento del prodotto e la commercializzazione“.

In aiuto del settore la ricerca e le innovazioni che diventano fondamentali per le nuove sfide che attendono la figura del frantoiano: non solo più un operatore ma un esperto che conosce a fondo le materie prime e i macchinari da utilizzare.

Un corso che permetterà di acquisire e approfondire le competenze nella gestione del frantoio per ottimizzare il processo di frangitura e ottenere un prodotto finale che soddisfi i più alti standard nel rispetto dell’ambiente.

Dal sistema di raccolta al conferimento e stoccaggio in frantoio fino alle tecniche di estrazione: acquisizione di conoscenze sull’impiantistica; analisi e qualità chimico fisiche dell’olio; tracciabilità della filiera sino al controlli sanitari senza trascurare gli aspetti sulla prevenzione degli infortuni.

Queste le skills dei sei moduli formativi di Asprol Cosenza per l’ottimizzazione dei processi per la produzione di un olio extravergine di altissima qualità.