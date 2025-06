“I Ribelli del Sud”, storie di coraggio al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza

Il 17 giugno alle 18:00, il Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza ospita “Cuntame nu cuntu: I Ribelli del Sud”, anteprima del festival Aperinchiostro. Un evento che intreccia teatro, musica e memoria per raccontare figure simboliche del Meridione che hanno lottato contro ingiustizie e soprusi. Protagonista della serata sarà Peppino Mazzotta, noto al grande pubblico per il ruolo dell’ispettore Fazio in Il Commissario Montalbano, che darà voce a storie di ribellione e dignità civile in un reading intenso e coinvolgente.

Al suo fianco Arcangelo Badolati, giornalista e scrittore, offrirà chiavi di lettura storiche e approfondimenti sulle vicende narrate. Con loro Emilia Brandi, attrice e regista dalla forte presenza scenica, contribuirà a rendere ancora più vibrante la narrazione.

La serata sarà impreziosita dalla musica dal vivo di Salvatore Cauteruccio, che con la sua fisarmonica accompagnerà i racconti, creando un’atmosfera carica di emozione.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti