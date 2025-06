Verso la risoluzione il problema dei lavoratori a tempo parziale del Comune di Rovito

Si avvia a risoluzione la problematica dei lavoratori a tempo parziale del Comune di Rovito. La lieta notizia, che riguarda numerosi lavoratori del comune adetti sia ai servizi interni che esterni, è stata comunicata ufficialmente dall’assessore al personale Luisa Pisani nel corso di convocazione indetta dall’eccellenza Prefetto di Cosenza al fine di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti. Nello specifico il Comune di Rovito prevede, nell’immediatezza, di trasformare a tempo pieno l’orario di servizio degli autisti scuolabus e di aumentare le ore di lavoro a tutti i dipendenti delle ex categorie più A e B, le più basse dell’ordinamento, impiegati nei servizi interni e esterni. Nel contempo l’assessore ha manifestato anche l’intentimento di aumentare, nel prossimo anno, le ore lavorative al personale delle ex categorie C e D, le più alte previste dall’ordinamento, con l’auspicio, entro la fine del mandato del Sindaco, di raggiungere l’occupazione a tempo pieno per tutti i lavoratori del Comune.

L’incontro è stato coordinato dal vice Prefetto capo di Gabinetto dott. Di Martino coadiuvato dal funzionario dott. Rovito. Per i lavoratori presenti la RSU e le Federazioni sindacali CSA Regioni Autonomie Locali con il segretario regionale Pierfrancesco Lincol e la CGIL Funzione Pubblica con la dirigente territoriale Teresa Aiello.

Al termine, i sindacalisti, nell’apprezzare la proposta e gli intentimenti partecipati dell’assessore Pisani, pur evidenziando le criticità restanti cioè il mancato aumento delle ore per i lavoratori di tutte le ex categorie e il non allineamento della durata della prestazione di tutti dipendenti, hanno revocato lo stato di agitazione pendente auspicando il mantenimento e l’ulteriore sviluppo delle fattive e distese relazioni sindacali in essere.