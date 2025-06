Il gruppo consiliare ‘Le Lampare’ denuncia: “Immobilismo del Sindaco e della maggioranza del Comune di Cariati sull’approvazione del bilancio di rendiconto 2024”

“È con grande preoccupazione che denunciamo l’immobilismo del Sindaco e della maggioranza del Comune di Cariati riguardo all’approvazione del bilancio di rendiconto 2024. Secondo la legge, tale bilancio doveva essere approvato entro il 30 aprile, ma ad oggi, nonostante la diffida notificata dal Prefetto il 6 giugno, non è stato ancora tenuto né tantomeno convocato il Consiglio.

Il revisore dei conti ha evidenziato un disavanzo di oltre 10 milioni di euro al 31 dicembre 2024, una situazione che sta peggiorando gravemente. A fine maggio è stato depositato e messo a disposizione dei consiglieri il bilancio di rendiconto, risultante completamente sbagliato secondo le note del revisore e con molte contraddizioni economico-finanziarie. La maggioranza intende approvare un bilancio ufficialmente falsato con numeri errati, rischiando una sicura bocciatura e pesante condanna da parte della Corte dei Conti.

Un’ulteriore criticità riguarda la delibera di Giunta n. 78/2025, con la quale sono stati approvati i residui attivi e passivi riportando numeri diversi rispetto a quelli approvati con determinazione dagli uffici competenti. Le differenze tra la delibera di Giunta e i dati degli uffici sono enormi. Infatti, la Giunta ha approvato residui attivi pari a 5.788.301,34 euro e residui passivi pari a 603.334,73 euro in meno rispetto alla certificazione dei responsabili degli uffici. Così facendo, si sta falsificando un bilancio di rendiconto che dovrebbe essere una fotografia fedele dello stato delle casse comunali. La Giunta comunale, per legge, quale organo politico, non può sostituirsi all’apparato burocratico e non ha il potere di modificare i numeri approvati dagli uffici.

Oltre alle false notizie sullo stato perfetto del comune, è evidente a tutti che i soldi dei cittadini sono gestiti nel peggiore dei modi. Cariati sta nuovamente precipitando nel baratro, e va ricordato che il dissesto non è ancora chiuso, creando nuovi e peggiori buchi finanziari.

Non si può continuare a tirare a campare e amministrare senza una gestione adeguata della finanza pubblica. Non può essere sempre colpa dei dipendenti come qualcuno vuole far credere. Qui c’è una responsabilità politica enorme che solo un cieco non può vedere e un sordo non può sentire. È vergognoso che si continui in questo modo senza rispetto per nessuno.

Le Lampare prendono le distanze da questo modo di gestire le finanze pubbliche ed invitano l’intero Consiglio Comunale a valutare attentamente gli atti da approvare, ed al Sindaco e all’amministrazione comunale chiediamo un’immediata inversione della gestione del Comune perché un secondo dissesto i cariatesi non lo meritano”.

Così in una nota il gruppo consiliare Lampare del Comune di Cariati.