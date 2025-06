I sindaci della provincia di Cosenza esprimono vicinanza alla comunità di Cetraro e al primo cittadino Aieta per gravi episodi di chiara matrice mafiosa registratisi negli ultimi giorni

“Siamo affettuosamente vicini alla colta comunità di Cetraro, al suo Primo cittadino, Giuseppe Aieta, all’intera amministrazione ed a tutta la classe imprenditrice della bellissima città Tirrenica, che non merita di vivere un rinnovato clima di paura ed angoscia e di vedere sporcata la sua immagine da atti di inaudita violenza, che condanniamo con forza”. Lo affermano in una nota congiunta tutti i Sindaci della provincia di Cosenza che esprimono la loro convinta solidarietà alla comunità cetrarese, in un abbraccio corale a Giuseppe Aieta, per i gravi episodi, di chiara matrice mafiosa, che si sono registrati negli ultimi due giorni.

“Con l’amico e collega Giuseppe Aieta – prosegue la nota – condividiamo l’idea che i cetraresi abbiano il sacrosanto diritto di vivere sereni nella loro terra. Saremo al suo fianco, dunque, per ogni iniziativa a cui vorrà chiamarci anche al fine di riaffermare insieme i valori della legalità, che sono propri della stragrande maggioranza della sua comunità, ed uniti ci schieriamo sin da subito contro ogni forma di criminalità”.

“Nel confidare nell’ottimo operato delle Forze dell’Ordine – conclude la nota dei Sindaci della provincia di Cosenza – l’augurio è che i responsabili dei vili e delinquenziali atti perpetrati possano essere immediatamente assicurati alla giustizia”.