Cosenza, al via il 3 giugno la disinfestazione larvicida in tutto il territorio comunale

Il settore Ambiente del Comune di Cosenza, come ogni anno, ha predisposto il calendario degli interventi di disinfestazione larvicida, che inizieranno il prossimo martedì 3 giugno. Lo scopo è quello di ridurre sostanzialmente la riproduzione di zanzare combattendo, appunto, le larve, e rendendo più efficace il controllo della diffusione di malattie trasmesse dalle alate, come la febbre West Nile. Ovviamente, nelle settimane successive all’azione larvicida seguirà la disinfestazione adulticida, che elimina le zanzare adulte.

A causa dell’utilizzo di apparecchiature termonebbiogene gli interventi saranno compiuti esclusivamente nelle ore notturne, dalle ore 02.00. Di seguito il calendario previsto:

03/06/ 2025 – Zona 1 compresa tra: Lungo Busento; Piazza Mancini; Via Isonzo; Via della Repubblica;

04/06/2025 – Zona 2 compresa tra: Via Isonzo; Viale Mancini; Via Quintieri; Via della Repubblica;

05/06/2025 – Zona 3 compresa tra: Via Quintieri; Piazza Maestri del Lavoro; Via P. Giglio; Viale Mancini;

06/06/2025 – Zona 4 compresa tra: Via P. Giglio; Via Borsellino; Via Negroni; Viale Marconi;

07/06/2025 – Zona 5 compresa tra: Via Negroni; Viale Marconi; Via Montana; Viale Cosmai;

30/06/2025 – Zona 6 compresa tra: Viale Cosmai; Parco Nicholas Green; Via Padre Giglio; Viale Busento;

01/07/2025 – Zona 7 compresa tra: Viale Mancini; Via Padre Giglio; Via P. Nenni; Piazza Mancini;

Zona 8 – Centro Storico (Tutto); Gergeri; Colle Mussano; Sant’Antonio dell’orto; Cannuzze; Portapiana;

03/07/2025 – Zona 9: Frazioni: Donnici Sup. – Donnici Inf. Sant’Ippolito; Casali; Via Bendicenti; Borgo Partenope;

04/07/2025 – Zona 10: Via Degli Stadi; San Vito; Serra Spiga; Via de Rada; Case Minime; Acquedotto;

Si invitano i cittadini a collaborare con gli operatori dell’igiene pubblica, con la raccomandazione di tenere chiusi i balconi e le finestre delle abitazioni per tutta la durata dell’intervento.