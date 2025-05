Elezioni Rende, il candidato a sindaco Bilotti: “lo stallo dei PAU è un freno allo sviluppo urbano”

Il candidato a sindaco di Rende, Giovanni Bilotti, è voluto intervenire sullo attuale stallo dei Piani Attuativi unitari a Rende.

“La scadenza dei PAU nel comune di Rende riaccende l’attenzione su una vicenda urbanistica intricata, aggravata dalla revoca del Piano Strutturale Comunale (PSC) da parte della commissione straordinaria. Questa decisione ha lasciato vaste aree del territorio prive di un quadro normativo aggiornato, compromettendo ulteriormente la già fragile pianificazione urbanistica locale. Basti pensare alla situazione nella quale si trova attualmente il quartiere di Santa Chiara con diverse famiglie messe in serie difficoltà e con grandi incertezze per il proprio futuro”, ha affermato Bilotti. ”Sebbene il ruolo e il funzionamento dei PAU sia stato rivisitato alla luce della nuova impostazione urbanistica — improntata su criteri strutturali e strategici — tali strumenti avrebbero dovuto attuare le previsioni del PSC proprio in quelle aree oggi maggiormente critiche. Aree dove si concentrano, da tempo, le problematiche più evidenti e urgenti del territorio rendese. Ciò che emerge con forza è l’inadeguatezza degli stessi PAU, non solo dal punto di vista dell’applicazione concreta, ma anche rispetto alla loro compatibilità con il contesto attuale. Si tratta di strumenti che si sono rivelati penalizzanti per una comunità che, pur possedendo aree di valore potenziale, si è ritrovata a sostenere costi elevati in termini di tributi, senza reali possibilità di recupero”, ha proseguito il candidato a sindaco di Rende.

“Un errore di pianificazione del PGR che è sempre vigente, mentre il PsC revocato, che ha avuto conseguenze pesanti, non solo per proprietari e imprenditori, ma per l’intero territorio. Un’occasione mancata che ha frenato quello sviluppo che Rende avrebbe potuto cogliere, facendo leva sulle proprie risorse e potenzialità. Oggi, più che mai, è necessario un intervento tempestivo e deciso. Occorre restituire coerenza e sostenibilità alla pianificazione urbanistica, per non lasciare il futuro della città ostaggio di scelte del passato”, ha concluso Giovanni Bilotti.