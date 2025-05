Cosenza, tutto pronto al Museo dei Bretti e degli Enotri la IX edizione del Festival della Lettura – Reading

Parte domani, venerdì 23 maggio, nel suggestivo scenario del Museo dei Bretti e degli Enotri, la IX edizione del Festival della Lettura – Reading, promossa dall’Associazione UniterpreSila Aps, con il Circolo Arci – comitato Arci di Cosenza, in collaborazione con il Circolo Culturale Prometeo Ottantotto di Casole Bruzio e con il patrocinio del Comune di Cosenza.

“E’ un evento importante – ha affermato il sindaco Franz Caruso – in linea con le politiche culturali che stiamo portando avanti. La lettura è un valore su cui è necessario puntare ed investire, rappresentando uno strumento fondamentale per la conoscenza e quindi per la promozione del progresso civile, sociale ed economico di una comunità”.

La tre giorni, che reca l’evocativo sottotitolo “Di bussole e labirinti”, ricca di libri da leggere e da ascoltare, con ospiti, case editrici, musica, esposizioni e tanta convivialità, è stata presentata questa mattina alla commissione cultura presieduta da Mimmo Frammartino, a cui ha partecipato la consigliera delegata Antonietta Cozza. Inserita nel programma del “Maggio dei Libri”, l’iniziativa nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura e che l’Amministrazione Comunale di Cosenza – insignita dal titolo di “Città che Legge” – ha quest’anno promosso attorno al tema “Intelleg(g)o”, ospiterà autori di calibro nazionale e le loro opere che verranno lette da attori professionisti e dai lettori del Festival: Anna Mallamo (Einaudi), Domenico Dara (Feltrinelli), Annamaria Frustaci (Mondadori), Francesco Veltri (Ultra Novel), Vins Gallico (Fandango), Emiliano Cribari (Emuse), Massimo Garritano (Le Pecore Nere), EMME (Il Filorosso); e ancora l’attrice Alice Salvoldi, Giuseppe Paletta di Rubbettino, il cantautore Gaspare Tancredi, gli amici del Mesoraca in Festival, del caffè letterario Mario La Cava di Bovalino e, inoltre, la mostra tratta dall’Albo illustrato “Un Viaggio” di Daniela De Marco, con illustrazioni di Tiziana Tosi, nato dalla strage di Steccato di Cutro (KR).

Incontri che riempiranno i pomeriggi e che avrà momenti anche conviviali con lo Street Food a cura degli iscritti dell’Università della Terza Età “Ilde Turco Dodaro”, che arricchiranno le serate del Festival con i piatti della tradizione gastronomica locale. Previsti incontri anche mattutini, due pensati appositamente per le scuole, e due speciali dopofestival che si terranno nella tarda serata di venerdì e sabato presso l’Antico Emporio Casa di Quartiere, in Via Galeazzo di Tarsia, grazie alla collaborazione del Centro Studi di Sociologia Teatrale “Emergenti Visioni”.

Tanti, inoltre, gli stand e i banchetti di librerie (Ubik di Cosenza, Raccontami e Juna) e di alcune tra le migliori case editrici del territorio, Le Pecore Nere, Il Filorosso, Edizione Beroe, e ancora la bella collaborazione con Coccole Books. Presente anche l’associazione OPS L’arte in Corso, con il proprio stand a sostegno dei progetti, “Zaini sospesi” – raccolta materiale scolastico, e raccolta di libri.

Il Festival della Lettura – Reading è promosso dall’Associazione UniterpreSila Aps – che quest’anno festeggia proprio i dieci anni di attività – Circolo Arci comitato Arci Cosenza, in collaborazione con il Circolo Culturale Prometeo Ottantotto Casole Bruzio, con il patrocinio del Comune di Cosenza “Cosenza Città che Legge 2025” e del Comune di Casali del Manco.

Il programma completo

23 MAGGIO 2025

11:00 “Narratori dentro” Storie fuori dal carcere a cura di Antonio Carpino, Ed. Le Pecore Nere, Reading con l’attrice Giovanna Chiara Pasini, incontro con le scuole secondarie di secondo grado

16:00 APERTURA 9° EDIZIONE FESTIVAL DELLA LETTURA-READING

16:15 “Elogio dello stupore. Un viaggio a piedi in Calabria” Giuseppe Paletta, Rubbettino Editore

16:45 “Blu Ricordo” di Emiliano Cribari, Ed. Emuse, Reading narrativo.

17:30 “Basta, storia di un allenatore minore” di Francesco Veltri, Ed. Ultra Novel, Reading con l’attore Francesco Aiello musiche Dario della Rossa

18:30 “Col buio me la vedo io” di Anna Mallamo, Ed. Einaudi, Reading con l’attrice Giovanna Chiara Parisi

STREET FOOD a cura degli iscritti dell’Università della Terza Età “Ilde Turco Dodaro”

20:30 Ensemble Barocco “4 Flauti Spirituosi”

22:00 1dopofestival/ “L’altro Alvaro”. READING disperso con Domenico Benedetto D’Agostino, suggestioni sonore di Alessandro Rizzo, Antico Emporio Casa di Quartiere, Via Galeazzo di Tarsia, 22

24 MAGGIO 2025

10:30 – “La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia”, Ed. Mondadori, il Magistrato Annamaria Frustaci incontra le scuole secondarie di primo grado

16:30 “In viaggio con Dante” del Mesoraca in Festival con Emanuel Gumari, attore ed educatore teatrale, storytelling Francesco Grano, docente di materie letterarie e autore, effetti audio, Piero Marrazzo

17:30 “Come un funambolo in equilibrio” di Massimo Garritano, Ed. Le Pecore Nere, Reading musicale, dialoga con l’autore Gianluca Veltri, giornalista

18:30 “Liberata” di Domenico Dara, Ed.Feltrinelli, Reading letterario, accompagnamento musicale di Salvatore Cauteruccio, alla fisarmonica

STREET FOOD a cura degli iscritti dell’Università della Terza Età “Ilde Turco Dodaro”

20:30 “L’uomo che guardava passare i treni” Da Gianmaria Testa a George Simenon, Reading Concerto con Gaspare Tancredi, voce e chitarra e Attilio Gualtieri, chitarra

22:00 2dopofestival / “Voci da sotto le pietre. Storie di Resistenza restituite alla Storia”. Percorso collettivo accompagnato da audio testimonianze a cura di Emergenti Visioni – Centro Studi di Sociologia teatrale, Antico Emporio Casa di Quartiere, Via Galeazzo di Tarsia, 22

25 MAGGIO 2025

10:30: “I fantasmi di via Gaeta” di EMME, Ed. Il Filorosso, Reading con passeggiata tra le vie del libro

16:30 “Mario la Cava, scrittore dal centro del mondo”, Reading dell’attrice Giovanna Chiara Pasini

17:30 “Onda Calabra” di Vins Gallico, ed. Fandango, CLUEDO TOUR

18:30 “DIRÒ D’ORLANDO. L’opera di Ariosto come non l’avete mai sentita” di Alice Salvoldi, musiche Gaspare Tancredi

STREET FOOD a cura degli iscritti dell’Università della Terza Età “Ilde Turco Dodaro”

SPAZIO ESPOSITIVO

Vernissage mostra tratta dall’Albo illustrato “Un Viaggio” di Daniela De Marco, ed. Le Pecore Nere, con illustrazioni di Tiziana Tosi, nato dalla strage di Steccato di Cutro (KR)