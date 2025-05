Cosenza celebra i 70 anni di Intercultura. l’iniziativa alla sala consiliare di Palazzo dei Bruzi

Cosenza celebra i 70 anni di Intercultura. L’iniziativa si terrà domani, venerdì 23 maggio, alle ore 16.30 nella sala Consiliare di Palazzo dei Bruzi.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cosenza, sarà condotto da Rosita Paradiso Presidente CL Cosenza DS Liceo Fermi & polo Brutium.

Saranno presenti Aldo Trecoci, Delegato all’Istruzione, Antonietta Cozza Delegata alla Cultura, Alessandra Bresciani Delegata all’Intercultura e Carmela Perri Vicepresidente CL Cosenza, per dare un saluto a una realtà che in tutti questi anni ha generato un importante impatto sociale sul territorio.

Nel corso dell’incontro verrà data voce a ex-studenti ed ex-studentesse, famiglie, docenti che nel corso di questi decenni hanno vissuto un’esperienza di crescita interculturale di grande valore, come confermato dalla ricerca IPSOS che ne ha analizzato i benefici a lungo termine.

Dei benefici dell’esperienza saranno invitati a parlare, ex borsisti, studenti\esse vincitori a.s. 2025-2026, ragazzi\e ospitati e famiglie host.

Saranno premiati gli 8 studenti vincitori del territorio del concorso Intercultura per l’anno scolastico 2025-26: Sophie B., Erica L., vincitrici di un programma scolastico annuale, rispettivamente in Repubblica Dominicana, Ecuador; Giulia M., Giacomo Maria G. e Ludovica Maria Elenia R., vincitori di un programma scolastico semestrale, rispettivamente in Giappone, Francia e Finlandia; Giovanni Attilio A. e Nina A., vincitori di un programma scolastico trimestrale, rispettivamente in Germania e Irlanda; Alessia D.E. vincitrice di un programma estivo in Spagna.