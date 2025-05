Elezioni Rende, il candidato al consiglio comunale Marco Provenzano attacca: “come fa Principe a non parlare di annessione quando nella sua lista ci sono schierati i vertici del Comune di Cosenza?”

“Come può Principe non parlare di annessione quando ai suoi comizi sono schierati in prima fila il sindaco di Cosenza, il primo cittadino di Castrolibero e, dulcis in fundo, l’esponente più autorevole e sanguinario del comitato del Sì alla città unica?”.

A chiederselo il candidato al consiglio comunale per GenerAzione Marco Provenzano che ha poi aggiunto: “se ciò non bastasse, diversi dipendenti comunali sono presenti nelle sue liste così da dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Una lunga lista di clientele a cui si dovrà dar conto!”

Il candidato al consiglio comunale ha infine concluso: “quando si afferma che bisogna evitare il secondo tentativo di annessione, ci si dimentica che proprio i protagonisti di questa grottesca vicenda si aggirano nell’area urbana a racimolare voti, utilizzando il proprio ruolo istituzionale. Come riesce Principe a guardare in faccia i propri elettori e a omettere che la maggior parte del suo schieramento era a favore dell’annessione? Infine come può omettere alla città la scelta del vicesindaco eludendo quella che è la realtà dei fatti a livello giudiziario?

Rende oggi ha la possibilità di cambiare con noi realmente passo, scrivere in maniera collettiva e non personalistica la propria storia, partendo dal basso. Finalmente possiamo liberarci dal giogo delle clientele e scegliere del nostro futuro!”.