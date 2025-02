Cosenza, illustrate in Commissione Ambiente le eco isole informatizzate

Sono state illustrate, nel corso di una seduta della Commissione consiliare Ambiente, presieduta dal consigliere Massimiliano D’Antonio, le eco isole informatizzate che entreranno in funzione entro il prossimo mese di aprile, concretizzazione del progetto ammesso a finanziamento dal Ministero della Transizione Ecologica ed al quale il Comune di Cosenza ha partecipato nell’ambito delle incisive azioni avviate dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il progetto è stato illustrato in Commissione Ambiente dall’Assessore alla Manutenzione, Decoro urbano, Pulizia e Rapporti con la Società incaricata della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento, Francesco De Cicco, presenti il dirigente del settore ambiente del Comune, ing.Giovanni Ramundo, l’arch.Carmen Trotta, direttore dell’esecuzione del contratto di appalto sul servizio integrato di igiene urbana e l’ingegnere Andrea Aulicino, in rappresentanza della società “Gaia Tech” cui è stato conferito l’incarico di direttore dell’esecuzione. Nel corso della seduta della commissione tanto l’Assessore De Cicco quanto il dirigente Ramundo hanno ricordato la partecipazione del Comune di Cosenza al bando per la fornitura di isole ecologiche informatizzate “intelligenti”, previste dal PNRR, così come la fornitura di attrezzature innovative per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata. Le ecoisole -è stato ancora evidenziato – sono un importante sistema che va ad integrare il porta a porta, dando la possibilità al cittadino di conferire i rifiuti, in caso di necessità, proprio presso la Ecoisola alla quale si accede con badge magnetico che sarà consegnato a chi ne farà richiesta. Tutti i residenti del Comune di Cosenza iscritti a ruolo hanno diritto a conferire i rifiuti nelle ecoisole. E’ un sistema particolarmente innovativo, intelligente ed informatizzato, grazie al quale il cittadino, attraverso una apposita applicazione, potrà interrogare lo stesso sistema e sapere non solo qual è l’ecoisola ancora capiente, ma anche quella più vicina. E’ di tutta evidenza – è stato ancora rilevato nel corso della riunione della commissione ambiente – che il ricorso alla ecoisola deve restare un fatto eccezionale e non diventare una regola. Con le ecoisole tecnologicamente avanzate si va a potenziare tutto il sistema della raccolta differenziata in quanto daranno al cittadino la possibilità di avvantaggiarsene in caso di necessità, ma sempre con riferimento alle cinque frazioni di rifiuto del porta a porta domestico (organico, residuo, vetro, multimateriale e carta) che potranno essere conferiti, in casi eccezionali, al di fuori del calendario prestabilito che dovrà restare la prima regola da seguire. Se le postazioni delle ecoisole si riempiranno, alla società “Ecologia Oggi” arriverà un segnale di alert per disporne lo svuotamento immediato. E’ stato ribadito a più riprese, sia dall’Assessore De Cicco che dal dirigente Ramundo che si tratta di una nuova modalità di conferimento, già adottata in molte città del Nord, e di un sistema integrativo, ma non sostitutivo della raccolta differenziata porta a porta, che sostiene il sistema e lo aiuta. Entro aprile saranno collocate le prime sei ecoisole e nei mesi successivi si arriverà a completare il sistema che ne prevede in tutto 20.