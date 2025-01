Ritrovamento neonata a Cosenza, Rapani: “Un grazie di cuore a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine”

Il senatore Ernesto Rapani ha espresso il suo più sentito apprezzamento nei confronti delle forze dell’ordine, del questore di Cosenza e di tutti coloro che hanno collaborato per risolvere in tempi brevissimi la delicata vicenda del rapimento di una neonata. L’episodio, che ha scosso l’intera comunità, si è concluso con il ritrovamento della piccola in perfette condizioni di salute e con l’arresto dei responsabili, avvenuto poche ore dopo la denuncia del fatto. «L’intervento rapido e risolutivo dimostra la capacità dello Stato di rispondere in maniera tempestiva ed efficace alle emergenze», ha dichiarato il senatore Rapani. «La sinergia tra istituzioni e cittadini è stata determinante nel garantire un esito positivo a una situazione che ha scosso profondamente la nostra comunità».

Rapani ha sottolineato l’altissima professionalità dimostrata dalle forze dell’ordine, definendo l’operazione come un tassello importante nella costruzione di un sistema di sicurezza sempre più solido. «Questi episodi contribuiscono a imprimere maggiore fiducia nelle istituzioni», ha affermato. «La capacità di rispondere con rapidità ed efficacia conferma l’importanza di poter contare su professionisti altamente qualificati e su una rete istituzionale che sappia fronteggiare ogni emergenza». «Un grazie di cuore a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine, al questore e a tutti i collaboratori che hanno reso possibile questo miracolo», ha concluso Rapani. «Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale poter contare su istituzioni solide e su una rete sociale pronta a intervenire nei momenti di bisogno».