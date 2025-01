Cassano, Guerrieri (Italia Viva): “La scomparsa di Rosetta Console è una grave perdita per la città”

“A nome del circolo cittadino di Italia Viva, intendo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa della carissima politica cittadina Rosetta Console, già assessore provinciale di Cosenza e amministratrice comunale a tutta la famiglia.

Abbiamo sempre nutrito una grande stima nei confronti di Rosetta Console, nonostante i diversi partiti di appartenenza, non abbiamo mai perso occasione per confrontarci su molti temi cari al territorio.

Ricordo di lei una cordialità ed un modo di porsi sempre con il sorriso nonostante le difficoltà degli ultimi tempi. E’ una grave perdita per i socialisti di Cassano, per il Partito Democratico di Cassano e per la città di Cassano. Rimarrà nella storia per le sue lotte e per il bene che ha voluto a tutta la comunità”.

Così, in una nota, Michele Guerrieri (Italia Viva Cassano All’Ionio)-