Il Comitato Esecutivo della CISL provinciale, riunito a Cosenza, ha proseguito l’analisi delle misure inserite nella Legge di Stabilità

Riunito Esecutivo CISL Cosenza. Valorizzare le misure positive della Legge di Stabilità. Fondo per la Partecipazione, un passo importante. Continua impegno per migliorare criticità. Il lavoro delle Federazioni premiato dai risultati ottenuti nelle elezioni RSU in Almaviva e nel comparto dell’igiene ambientale. Verso il Congresso, con “il coraggio della Partecipazione”.

Alcune importanti rivendicazioni della CISL sono state recuperate integralmente dalla Legge di Stabilità in discussione: il taglio del cuneo, l’estensione della prima aliquota al 23% per i redditi fino a 28.000 euro, la detassazione del salario di produttività, le risorse per i rinnovi contrattuali. Particolarmente importante la previsione all’art. 73 bis del “Fondo per il finanziamento della partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d’impresa” con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2025. Un passo importante verso la Partecipazione e la Democrazia Economica, che ha visto la CISL raccogliere 400.000 firme nel paese e 6.500 nella nostra provincia, per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare “La Partecipazione al Lavoro”.

Continua, inoltre, il pressing della CISL per correggere le criticità, in particolare sui limiti al turn over nella P.A., sulle dotazioni degli organici della Scuola, sulle risorse per la Sanità, sulle nuove misure di decontribuzione per il Sud. Fuori dal perimetro della Legge di Stabilità, la CISL continua a chiedere la riapertura del dossier Previdenza. Servono più flessibilità in uscita e pensioni di garanzia per i giovani.

Nella sua relazione il Segretario Generale Giuseppe Lavia ha espresso apprezzamento per l’impegno sinergico Sindacato-Regione-Governo che sta portando ad una risoluzione della “vertenza Abramo”. Nei giorni scorsi, grazie alle clausole sociali, il passaggio di circa 100 lavoratori della sede di Cosenza impegnati nella commessa Tim Business alla società Konecta.

Su AMACO, per la CISL l’obiettivo è difendere l’intero perimetro occupazionale e garantire una prospettiva certa, unico modo per migliorare i servizi di trasporto pubblico locale.

Forte apprezzamento è stato manifestato per il lavoro della FIM CISL Calabria, che nelle elezioni per il rinnovo delle RSU in Almaviva si conferma il Sindacato più rappresentativo. Eletti 2 RSU su 3 e l’unico RLS. Ciro Bacci si conferma il candidato più votato.

Apprezzamento anche per il lavoro della FIT CISL Calabria, che nelle recenti elezioni RSU del comparto igiene ambientale riscuote in provincia consensi importanti, eleggendo negli otto cantieri in cui si è votato 17 RSU e 5 RLSSA (Delegati per sicurezza, salute, ambiente). Risultati che nel complesso spingono la CISL a rinnovare e rafforzare il suo impegno nel solco del pragmatismo e dell’autonomia.

Importante l’intesa, che ha visto protagonista anche la FAI CISL Calabria, per il rinnovo del contratto integrativo forestale degli addetti ai lavori di manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

Dopo un dibattito molto partecipato dai rappresentanti delle diverse Federazioni di categoria, in cui è stata apprezzata e condivisa la relazione del Segretario Territoriale Giuseppe Lavia, i lavori sono stati conclusi dal Segretario Regionale della CISL, Tonino Russo, al quale è stata affidata la presidenza della riunione. Riprendendo i temi emersi nell’introduzione di Lavia e durante la discussione, Russo ha sottolineato con forza il valore – per lavoratori, pensionati, famiglie – della scelta CISL che privilegia, nell’attuale complessa fase economica, il confronto, la proposta e la contrattazione con il Governo e a tutti i livelli territoriali. Bisogna lavorare con le istituzioni perché ci siano progettualità pronte per l’utilizzo di fondi disponibili, perseguire con coerenza e determinazione gli obiettivi della rappresentanza. L’esempio del positivo risultato nella “vertenza Abramo”, ha evidenziato Russo, testimonia l’efficacia di questa strategia.

All’insegna del tema congressuale, l’Esecutivo si avvia con “il coraggio della Partecipazione, per Territori resilienti e Comunità Generative”, verso il Congresso della Unità Sindacale Territoriale CISL che si celebrerà il 28 e 29 aprile 2025.