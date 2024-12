Il Ruolo (scomodo) del Consigliere di Opposizione. Replica del Circolo Cittadino PD di Cassano All’Ionio ai consiglieri di minoranza di Forza Italia

Puntualmente in ritardo arrivano le giustificazioni dei Consiglieri di minoranza di “Forza Italia” che, per l’ennesima volta, come ormai loro consuetudine, sono risultati assenti ai lavori del Consiglio Comunale. Consiglio Comunale importantissimo per il futuro della Città, se è vero come è vero, che si discuteva di Bilancio di Previsione e di tanti altri argomenti rilevanti per la Comunità Cassanese.

Provo smarrimento, nel leggere nell’articolo citato, che la scelta dei Consiglieri Maimone, Azzolino, Pesce e Civale di “NON ESSERCI” all’interno del Consiglio Comunale, era per non “ASSISTERE” “all’ennesimo monologo” della maggioranza, perché “la politica è esercizio della democrazia”.

Tali dichiarazioni, mi hanno indotto ad alcune riflessioni. È necessario, innanzitutto ricordare che l’esistenza di una opposizione istituzionalizzata è una delle più grandi conquiste della storia della democrazia in Occidente.

I governi, i sindaci, hanno bisogno di avere come controparte non semplici minoranze ma forti opposizioni. Possiamo dire che l’opposizione è l’ingrediente interno che garantisce il funzionamento della democrazia.

I consiglieri di “minoranza” di “Forza Italia”, hanno dichiarato che quello del consigliere di opposizione è un ruolo “mortificante”. Ma proprio questo è il punto.

Quello di oppositore è e deve essere un ruolo scomodo, ed essere scomodi è faticoso, occorre documentarsi molto di più di chi va in Consiglio a proporre delibere e nell’interpretare il ruolo di oppositore spesso si rischia l’amarezza della sconfitta.

Ma tutto questo avviene e deve avvenire per una semplice ragione: l’oppositore non risponde alla maggioranza o al Consiglio Comunale, l’oppositore risponde a chi lo ha eletto. Chi lo ha eletto, pretende da lui, che continui a controllare, che continui a proporre, che continui ad informare la cittadinanza, che faccia il pungolo alla Amministrazione, per fare, un servizio alla democrazia.

Rivestire, il prestigioso incarico, di Consigliere Comunale, per come ribadito dai Consigliere di maggioranza Falbo e Graziadio, nella seduta del Consiglio Comunale del 9 Dicembre, è un onore ed un orgoglio. Servire la Comunità Cassanese per noi di maggioranza ha rappresentato un dono, mentre, per molti consiglieri di “minoranza” si è trattato solo di un inutile orpello.

Scrivere articoli dopo una settimana, dalla seduta del Consiglio Comunale, è ipocrisia doverosa, perché non presentarsi, né alla riunione dei Capigruppo e né in Consiglio Comunale, nonostante si discutesse di Bilancio di Previsione e di tanti altri importanti argomenti per la Comunità Cassanese, significa tradire il proprio impegno con gli elettori Cassanesi.

Voi Consiglieri di “Forza Italia”, sicuramente avete contribuito, per il vostro partito, a speculazioni e politiche clientelari, tranne che svolgere con onestà e determinazione il vostro ruolo di “oppositori”. Tentare di giustificare, con notevole ritardo, le ragioni delle vostre assenze e del vostro comportamento non al Consiglio Comunale di cui, (sigh) siete parte integrante, ma, sui media, evidenziano motivazioni apparenti per evidenti scopi elettorali. Tale comportamento è e rimane ipocrisia, perché vi state nascondendo di fronte a un dato ormai evidente a tutti i Cassanesi, dietro un impegno di facciata si cela una vergognosa mancanza di visione e capacità politica e quel che è peggio avete avuto, anche, il coraggio di annunciare: “ci impegneremo nella costruzione di un progetto che sia alternativo a quello che ha guidato sinora la città“. Bella faccia Tosta!!!

Tra l’altro, le evidenze parlano da sole, già dal primo anno il vostro leader, il vostro candidato a Sindaco, ne è stato l’esempio lampante, ha abbandonato il ruolo di Consigliere di Opposizione, nonostante le dichiarazioni iniziali, per rincorrere incarichi e altri ruoli, mentre per chi, come voi, è rimasto all’interno del Consiglio Comunale, avete scelto la strada più semplice; nel corso di questi cinque anni ci avete abituato alle vostre assenze, ai vostri abbandoni dei Consigli Comunali in corso, a presentarvi solo in presenza di delibere di vostro interesse, e a ricordarci puntualmente, che noi ” prepotenti”, esercitiamo il ruolo per cui siamo stati chiamati: la maggioranza!

Purtroppo, ancora una volta, alla decenza del silenzio “non c’è mai fine”, è emersa, dopo una settimana dallo svolgimento del Consiglio Comunale, una riflessione, da parte del gruppo di Forza Italia; un atteggiamento chiaramente strumentale e pretestuoso, volto non a favorire il dialogo costruttivo e il benessere della comunità, ma a creare inutili e logoranti polemiche elettorali.

Ancora una volta i Consiglieri di “minoranza” dimostrano di non avere argomentazioni e di puntare a destabilizzare le attività e i lavori consiliari, non nei posti delegati e con strumenti istituzionali, ma si presentano ai cittadini Cassanesi, da semplici e buoni “spettatori” e a spuntare mediaticamente solo motivazioni e metodi ben lontani dalla politica.

Questo modo di operare, oltre a sminuire il dibattito politico, dimostra una mancanza di responsabilità nei confronti della cittadinanza Cassanese, che merita un confronto serio e rispettoso, fondato su proposte concrete e non su attacchi pretestuosi e privi di fondamento.

La politica è una cosa bella ed inevitabilmente seria, ed è anche compito, di chi fa politica, riportare i cittadini a credere nelle istituzioni. È però necessario che a partire dal Sindaco, fino ad arrivare ai Consiglieri Comunali e a ogni cittadino, un impegno, presente, attivo e costruttivo, con meno bisogno di apparire sui social e più presenza reale soprattutto nei luoghi Istituzionali.