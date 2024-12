Grazie ad Agenda Urbana, un nuovo sistema di illuminazione, dal 13 dicembre, nel centro storico, con il Castello Svevo e Ponte Alarico punti di forza della skyline della città

Un nuovo sistema di illuminazione del Centro Storico di Cosenza entrerà in funzione a pieno regime, nella notte di domani, quella che lascerà il passo al 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia. In particolare, il nuovo sistema avrà nella nuova illuminazione del Castello Svevo e del Ponte Alarico i punti di forza della skyline della città. Tanto il Castello Svevo quanto il Ponte Alarico rientrano nel processo di riqualificazione di tutta l’illuminazione del centro storico, già avviato da tempo, a cominciare da Corso Telesio, grazie ai fondi di Agenda Urbana Cosenza-Rende e che si è gradualmente esteso alle diverse piazze e agli slarghi, a marcata valenza storico-culturale e monumentale, che si aprono lungo l’arteria principale di Cosenza vecchia. Un assaggio di ciò che è stato fatto è contenuto in un video che sarà visibile sui canali social del Comune di Cosenza e sulle pagine social di Agenda Urbana Cosenza-Rende. “Grazie al nuovo sistema di illuminazione che è stato realizzato con i fondi di Agenda Urbana – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – il nostro centro storico risulta oggi il quartiere più efficientato, a livello energetico, della città, attraverso quella che può essere, a giusta ragione, considerata, una vera e propria rivoluzione illuminotecnica. Ma c’è di più – rimarca Franz Caruso. Oltre all’illuminazione pubblica, abbiamo valorizzato e reso più belle alcune piazze del centro storico che oggi possono contare su una veste e un volto completamente nuovi: da Piazza dei Valdesi a Piazza Piccola, da Piazza Duomo a Piazza Aulo Giano Parrasio, fino a Piazza XV Marzo. E’ di tutta evidenza – sottolinea ancora il primo cittadino – che un risultato del genere non si sarebbe potuto conseguire senza il supporto dei tecnici comunali e dei progettisti. A loro va il mio personale ringraziamento: dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, Salvatore Modesto, al Rup, Alessandro Sangregorio, ai progettisti Tiziana Pulice e Franco Rovense”. Il Sindaco Franz Caruso ha posto l’accento anche sul valore degli aspetti artistici del nuovo sistema di illuminazione. “Con gli interventi realizzati – ha aggiunto – tanto il Castello, quanto il Ponte Alarico avranno una loro riconoscibilità anche a distanza, rappresentando dei punti fermi e facilmente individuabili della skyline cittadina”. Sia nella progettazione che nelle fasi realizzative è stato associato alle funzioni illuminotecniche notturne un forte valore estetico e di valorizzazione del contesto storico di intervento attraverso la riduzione del fenomeno di abbagliamento, la luce intrusiva ed il contenimento dell’impatto ambientale, con l’impiego di tecnologie di nuova generazione per l’illuminazione, come quelle a LED. Anche il consigliere delegato del Sindaco ad Agenda Urbana, Francesco Alimena, si è soffermato sul valore degli interventi realizzati. “Grazie al nuovo sistema di illuminazione che siamo riusciti a realizzare, utilizzando le risorse di “Agenda Urbana Cosenza-Rende”, non solo abbiamo sostituito 1300 corpi illuminanti del centro storico, ma Cosenza ha guadagnato una nuova centralina di rilevazione meteorologica e della qualità dell’aria, posizionata a Piazza dei Bruzi, così come sono stati installate tre postazioni di ricarica elettrica per auto, collocate a Piazza Spirito Santo. Con questi interventi – ha aggiunto Alimena – abbiamo calcolato un risparmio netto in bolletta di 100 mila euro l’anno, e nel contempo, il centro storico ha abbattuto le emissioni di Co2 di 80 tonnellate su base annuale. E’ questo uno dei risultati importanti di tutta questa operazione che va, inoltre, nella direzione di rendere più sicuro tutto l’impianto elettrico di Cosenza vecchia. E poi c’è da considerare – ma questo è un aspetto che anche se si nota di meno è certamente un elemento del quale vado particolarmente fiero – Cosenza avrà, grazie a questo intervento, un sistema di illuminazione a protezione del cielo notturno, nonostante la Regione Calabria non abbia ancora adottato una legge ad hoc sull’inquinamento luminoso”. La ditta aggiudicataria del bando a suo tempo pubblicato e che ha eseguito i lavori è la Kernel Srl. L’importo degli stessi lavori è di 771.674,84 euro.