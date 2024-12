Richiesta intervento urgente e verifica sversamento di liquami in zona “Ponte Olivaro”e località Junture nel Comune di San Giovanni in Fiore

La scrivente Associazione “Comitato 18 Gennaio” con sede legale in San Giovanni in Fiore (Cs) alla Via Roma 116 e Codice fiscale 98145960781 con la presente espone quanto segue;

PREMESSO:

– che dalla stazione di pompaggio sita in zona ponte Olivaro nel Comune di San Giovanni in Fiore e dalle altre stazioni di pompaggio del collettore fognario si verifica ripetutamente la fuoriuscita di una notevole quantità di liquame che riversa direttamente nel fiume Neto;

– che nel mese di Agosto 2023 un privato cittadino ha provveduto a presentare regolare esposto presso la Procura della Repubblica di Cosenza numero del procedimento penale 2824/2023 per la vicenda precedentemente indicata;

– che nel corso dell’anno 2022 ulteriori segnalazioni dello sversamento di liquami dalle stesse stazioni di pompaggio sono state segnalate all’Agenzia Regionale per L’Ambiente (Arpacal) e all’Associazione Legambiente nella persona del Presidente Nazionale Stefano Ciafani da altri soggetti e cittadini, alle quali non è stata data nessuna risposta da parte delle Autorità preposte;

– che a parere della scrivente Associazione lo sversamento di tali liquami nel fiume Neto costituisce un pericolo per l’ambiente e la salute pubblica in quanto le acque del fiume Neto vengono utilizzate anche per usi agricoli e zootecnici;

tutto ciò premesso;

SI RICHIEDE:

Pertanto un intervento urgente e la verifica relativa alla corretta funzionalità delle stazioni di pompaggio ai fini della tutela dell’ igiene e salute pubblica per le popolazioni residenti ne

Comune di San Giovanni in Fiore e comunità limitrofe.