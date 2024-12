Come governare la bellezza con la rigenerazione urbana. Confronto tra sindaci ed esperti su nuovo format di parchi per famiglie e bambini

Governare la bellezza, con la rigenerazione urbana. Come trasformare spazi pubblici degradati in parchi ludici per famiglie e bambini, colorati, sicuri e innovativi. – È, questo, il titolo e l’obiettivo del nuovo evento di confronto e di approfondimento sul tema, proposto dalla storica associazione europea Otto Torri sullo Jonio col Progetto Nostos Identità Tempo Ospitalità, con l’associazione Musikart di Tarsia, la Pro Loco Rossano La Bizantina ed il contributo tecnico di Pan Neto International Srl, società calabrese, pioniera, innovatrice e leader in Calabria e nel Sud Italia nella produzione e commercializzazione di materiali bio-edili che utilizza soprattutto nella realizzazione di parchi giochi, belli e sicuri.

A CORIGLIANO-ROSSANO GIOVEDÌ 12 ALLE ORE 17 ALL’AUDITORIUM AMARELLI

Alle ore 17 di giovedì 12 dicembre, ospitati all’Auditorium Amarelli, coordinati da Lenin Montesanto, direttore di Otto Torri, dopo gli indirizzi di saluto dell’Amministratore Delegato Fortunato Amarelli, si confronteranno il Presidente di ANCE Cosenza Giuseppe Galiano, Giuseppe Anselmo alla guida della storica esperienza familiare ed imprenditoriale di Pan Neto International, Antonietta Tummolo, Manager Culturale ed Esperta di Economia e Valorizzazione dei Territori, il Dirigente dell’IIS Majorana Saverio Madera, la Direttrice del Polo Infanzia Magnolia, Teresa Pia Renzo ed il Sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi.

CON AMMINISTRATORI, TECNICI, DIRIGENTI SCOLASTICI E ASSOCIAZIONI

Parteciperanno anche Annalisa Ferraro, responsabile del progetto SAI (Sistema di Accoglienza Integrazione) di Vaccarizzo Albanese, i Sindaci di Cassano allo Ionio Gianni Papasso, di Paludi Domenico Baldino, di Longobucco Giovanni Pirillo, di Pietrapaola Manuela Labonia, di Mandatoriccio, Vincenzo Grispino; Tonino Uva, Roberto Cannizzaro e Paolo Laurenzano, rispettivamente consiglieri comunali di Corigliano-Rossano, Tarsia e Caloveto; l’assessore comunale di Altomonte Emilia Romeo e Graziella Colamaria, presidente dell’Associazione SosteniAmo.

COME REALIZZARE PARCHI GIOCI INCLUSIVI, SICURI ED ECO-SOSTENIBILI

La calabrese Pan Neto International realizza principalmente parchi giochi, belli, colorati, inclusivi, sicuri ed eco-sostenibili con tappeto anti-trauma in gomma colata Paverplay Ground, un materiale che ha una grande versatilità e che presenta come principale caratteristica l’assenza totale di giunti e planarità costante garantendo l’abbattimento di barriere architettoniche. – Grazie alla sua particolare formulazione (ottenuto al 90% dalla lavorazione di vecchi pneumatici e suole di scarpe da tennis), il pavimento anti trauma in gomma colata risulta forte e duraturo, morbido, elastico e resistente all’usura e alla compressione.

SPAZI ACCESSIBILI A BAMBINI CON DISABILITÀ O MOBILITÀ RIDOTTA

I progetti intrapresi ed incastonati perfettamente nel più importante e complesso processo globale di transizione ecologica dimostrano come sia possibile creare spazi pubblici che non solo rispondano a criteri di sicurezza e divertimento, ma che promuovano anche la sostenibilità e l’inclusione sociale. – Le aree gioco realizzate sono dotate di una varietà di attrezzature adatte a diverse età e abilità (dune personalizzate con giochi di arrampicata, scivolo e tunnel, aree di gioco tematiche; giochi a terra 2d per incoraggiare l’apprendimento interattivo e stimolare la creatività dei bambini). – Particolare attenzione viene posta all’accessibilità del parco giochi per i bambini con disabilità o con mobilità ridotta attraverso percorsi ed attrezzature adatte per garantire a tutti i bambini l’opportunità di partecipare alle attività ludiche.

DA CATANZARO A BENESTARE IN ASPROMONTE, PICCOLI E GRANDI PROGETTI

Dal Parco della biodiversità Mediterranea di Catanzaro i cui interventi hanno interessato ben 1500 metri quadri dei complessivi 60 ettari del Parco, polmone verde cittadino a pochi passi dal centro storico; al Parco Venezia di Botricello, un’area di circa 200 mq che include piazza, verde pubblico e parco giochi; passando da Benestare, borgo di meno di 2500 abitanti nell’area metropolitana di Reggio Calabria, dove l’esperienza imprenditoriale guidata da Giuseppe Anselmo ha trasformato, nel cuore del centro storico, 90 mq in un parco giochi accessibile e sicuro, con materiali selezionati per fondersi perfettamente con le bellezze del piccolo centro aspromontano.