Primavera del cinema italiano film fest domani, giovedì 26 settembre, giornata dedicata ai cortometraggi

APPUNTAMENTI DI OGGI, mercoledì 25 settembre: giornata dedicata alla sezione “Cinema Ritrovato”, realizzata con il patrocinio della Cineteca di Bologna, dell’Università della Calabria e la collaborazione dell’associazione di promozione cinematografica “Cineforum Falso Movimento”. Quest’anno è stata scelta “La Trilogia della Vita”, i tre film girati dal poeta, regista e sceneggiatore Pier Paolo Pasolini.

Tutte le proiezioni sono gratuite. Ore 17.00, al Cinema Citrigno, proiezione del film “Il Decameron”, Orso d’Argento al Festival di Berlino del 1971; ore 19.00 (Cinema Citrigno), “I Racconti di Canterbury”, Orso d’Oro al Festival di Berlino del 1972; ore 21.30 (Cinema Citrigno), “Il Fiore delle mille e una notte”, Gran prix al Festival di Cannes del 1974.

Alle ore 18.00, al Cinema San Nicola, proiezione del film “Race for Glory – Audi VS. Lancia” di Stefano Mordini.

Nell’anno del centenario della nascita di Marcello Mastroianni, non poteva mancare un omaggio all’attore italiano: alle 20.00, al Cinema Citrigno, sarà proiettato il film “Marcello Mio”, del regista Christophe Honoré, presentato in anteprima alla 77esima edizione del Festival di Cannes.

“Anche quest’anno non poteva mancare, all’interno della Primavera del Cinema, una sezione interamente dedicata ai cortometraggi e all’importanza che possono avere nella scoperta e nella crescita dei giovani registi. In pochi minuti devono essere in grado di raccontare storie, suscitare emozioni e coinvolgere gli spettatori, facendo emergere le loro capacità registiche”. Ad affermarlo Giuseppe Citrigno, presidente Anec Calabria e ideatore de “La Primavera del Cinema italiano Film Fest-Premio Federico II”, kermesse sostenuta dalla Fondazione Calabria Film Commission.

Giovedì 26 settembre, a partire dalle ore 18.00, al Cinema Citrigno di Cosenza, saranno proiettati i quattro cortometraggi selezionati dal direttore artistico, Massimo Galimberti, e dalla Fice (Federazione italiana Cinema d’essai): “Caramelle” (cartoon) di Matteo Panebarco, “Old Tricks” di Victor Ivanov; “Recomaterna” di Giuseppe Sangiorgi, “Split Ends (Doppie punte)” di Alireza Kazemipour. A seguire la proiezione dei cortometraggi sostenuti dalla Calabria Film Commission: “Bismillah” di Alessandro Grande, vincitore del David di Donatello come miglior cortometraggio; “Penalty” di Aldo Iuliano, che ha conquistato riconoscimenti in tutto il mondo; “Corpo vivo fra gli alberi” di Alessia Palermo.

La sera, invece, alle ore 20.30, al Cinema Citrigno, si terrà la proiezione del film “I Dannati” (concesso da Lucky Red, partner del festival), pellicola vincitrice del premio per la miglior regia al Festival di Cannes, nella sezione “Un Certain Regard”. È il primo lungometraggio di finzione del regista Roberto Minervini, che abbandona per la prima volta il genere documentario a cui ci aveva abituato.

Il festival proseguirà venerdì 27 settembre con la sezione dedicata al “Cinema sostenuto dalla Calabria Film Commission”. Alle ore 17.00, nella sede di Confindustria Cosenza, sarà illustrato il Bando Produzioni 2024, misura a sostegno delle produzioni audiovisive che “candideranno opere cinematografiche intenzionate a scegliere per le proprie opere le bellezze paesaggistiche, i luoghi naturali e i contesti contemporanei che la Calabria offre come set a cielo aperto e ambientazioni narrative”. All’incontro parteciperanno il commissario della Fondazione Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande; il presidente regionale Confindustria Calabria “Sezione Cinema e spettacoli”, Giuseppe Citrigno; la consigliera delegata alla Cultura per il Comune di Cosenza, Antonietta Cozza; il project manager della Calabria Film Commission, Giampaolo Calabrese e Luca Ardenti della Calabria Film Commission.

La sera, alle 20.00, al Cinema Citrigno, si terrà un incontro con la giornalista Rai Stella Bruno. Intervistata dal giornalista di Rai Sport, Massimo Proietto, ci racconterà aneddoti, retroscena, curiosità della Ferrari e dei Gran Premi di Formula Uno. A seguire la proiezione del film “Ferrari” di Michael Mann.

La serata conclusiva del festival si svolgerà sabato 28 settembre, sul palco del Cinema Citrigno, con il tradizionale red carpet e la cerimonia di consegna del Premio Federico II. L’attore, regista e sceneggiatore Louis Garrel sarà l’ospite internazionale di questa undicesima edizione de “La Primavera del Cinema Italiano Film Fest”.

Tutti gli eventi e le proiezioni sono gratuiti fino ad esaurimento posti.

Il festival, sostenuto dalla Fondazione Calabria Film Commission, è realizzato anche con il patrocinio di: Anec (Associazione nazionale esercenti cinema), Fice (Federazione italiana cinema d’essai), Comune di Cosenza, Confindustria Cosenza, Università della Calabria e Medusa Film.