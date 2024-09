SOS dalla Sila: il Soccorso Alpino cerca tre dispersi

Pomeriggio impegnativo per il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS impegnato in due diverse operazioni di soccorso.

I tecnici della Stazione Alpina Sila Camigliatello, allertati dalla Centrale Operativa del 118, a causa dell’invio di una allerta lanciata da un dispositivo Iphone, sono stati impegnati nelle ricerche di questa persona, congiuntamente al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) – Stazione di Cosenza in zona boschiva nei dintorni del Santuario di San Francesco di Paola nel comune di Spezzano della Sila. La ricerca non ha prodotto, momentaneamente, alcun esito positivo. Presente sul posto anche l’ambulanza del 118.

Quasi contemporaneamente, i tecnici della Stazione Alpina Sila Lorica, sono stati attivati per il recupero di due escursionisti in difficoltà nel territorio di Monte Botte Donato. Il CNSAS Calabria sta intervenendo congiuntamente ai SAGF. Ad inviare l’allerta sono state, direttamente, le due persone disperse che, dopo aver perso l’orientamento, hanno contattato il 117. Il CNSAS Calabria ha attivato l’SMS Locator – il sistema di geolocalizzazione in uso al Soccorso Alpino che permette l’individuazione del disperso con la sola risposta ad un speciale messaggio che giunge direttamente sul cellulare della persona coinvolta – che non ha prodotto esito positivo.

Seguiranno aggiornamenti.