San Giovanni in Fiore, il Sindaco Succurro proroga il contratto agli Assistenti Sociali

Con determina n. 351 del 28 agosto 2024, il Comune di San Giovanni in Fiore ha prorogato il contratto degli otto Assistenti sociali già in servizio a tempo determinato e parziale, a decorrere dalla data del 01.09.2024 e fino al 01.09.2025, al fine di dare continuità agli interventi e alle attività previsti dal Piano Triennale di Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale (Triennio 2021/2023), rivolto a tutta quella platea di cittadini, residente nel perimetro territoriale dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 – San Giovanni in Fiore- che vive sotto la soglia della povertà.

Una proroga fortemente voluta dal Sindaco della Città, Rosaria Succurro, che ha in primo luogo ringraziato gli Assistenti sociali in questione «per la grande serietà dimostrata in questo primo anno di contratto e perché si sono confermati professionisti competenti che hanno mappato il territorio dell’Ambito in maniera concreta e quotidiana, individuando necessità e devianze; e proponendo quegli interventi ritenuti indispensabili per l’emersione di un sottobosco sociale troppo spesso invisibile, che può affiorare e diventare comunità solo grazie alle indagini accurate di specialisti del settore come i nostri Assistenti sociali».

Rosaria Succurro ha sottolineato inoltre che gli Assistenti sociali svolgono un ruolo cruciale nel supportare le persone in difficoltà, garantendo aiuto e sostegno a chi ne ha più bisogno. La loro professionalità, competenza e dedizione sono elementi essenziali per il benessere della comunità: «come Sindaco e come Amministrazione comunale abbiamo inteso dare loro fiducia, rinnovando il contratto, proprio per quello che hanno dimostrato sul campo. Prorogare i loro contratti significa riconoscere il valore del loro lavoro e assicurare continuità nelle assistenze e nei servizi fondamentali che offrono, perché la figura dell’Assistente sociale è oggi più che mai di fondamentale importanza», ha aggiunto il Sindaco.

In un momento in cui le sfide sociali ed economiche sono sempre più complesse, per il Sindaco Succurro è fondamentale avere figure competenti al proprio fianco, pronte ad intervenire e a fare la differenza nella vita di tanti cittadini, per cui la decisione della proroga non solo supporta gli assistenti sociali, ma comunica anche il messaggio chiaro di una Amministrazione attenta alle esigenze della comunità e pronta a garantire servizi essenziali e di qualità: «come Primo Cittadino sono orgogliosa di avere investito in queste figure e allo stesso tempo di avere garantito la possibilità a otto professionisti della continuità del servizio che significa, in sostanza, la creazione di otto nuovi posti di lavoro», la chiosa.