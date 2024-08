Domenica 25 è la notte del Premio Ausonia: con Lina Sastri, Riccardo Giacoia, Francesco De Simone ed Ettore Bassi

Ettore Bassi per la recitazione; Lina Sastri per la regia; Francesco De Simone per la danza e Riccardo Giacoia, caporedattore del Tgr Calabria per la sezione giornalismo. Ecco svelati i nomi della decima edizione del Premio Ausonia 2024 che sarà ospitata domenica 25 agosto alle ore 20,30 nell’Anfiteatro Maria De Rosis, nel centro storico di Rossano.

IL PREMIO ALLA CARRIERA SARÀ COMUNICATO NEL CORSO DELLA SERATA

Condotta dall’attore e conduttore radiofonico Andrea Dianetti la serata di gala vedrà salire sul palco anche l’attrice Debora Iannotta che con Ettore Bassi ha firmato ed interpreta lo spettacolo teatrale Dio Come ti amo..per uomini che amano le donne; ed il musicista Lino Pariota che dello stesso progetto artistico ha firmato le musiche originali. Agli autori di DIO COME DI AMO sarà tributato il premio per la sezione speciale Impegno sociale NICOLINO D’AMICO.

I premi per la categoria musica sono già stati consegnati, nell’ambito dello Jonio Music Festival a Gigi D’Alessio, Francesco Renga e Nek e Achille Lauro.

OGGI DA AMARELLI L’ANNULLO FILATELICO PER I 10 ANNI DEL PREMIO AUSONIA

Dalle ore 18 alle ore 20 di oggi, venerdì 23 agosto, nell’ambito dell’evento nell’evento Calici di Ausonia, Poste Italiane, official partner del Premio Ausonia ideato da Antonio D’amico, sarà presente con un ufficio mobile per lo speciale annullo filatelico dedicato ai primi dieci anni del Premio; il secondo, dopo quello emesso nel 2019 per il primo traguardo dei cinque anni della prestigiosa manifestazione nazionale che dal 2015 porta nella Sibaritide artisti nazionali ed internazionali.