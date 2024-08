Mandatoriccio accoglie nella Sibaritide Sindaco Lauterbach e avvia basi gemellaggio

Nonostante le fisiologiche complicazioni dell’ordinaria amministrazione dei nostri comuni e le tante emergenze inattese e imprevedibili piovute in particolare in questo periodo estivo, nell’ambito di un naturale mandato amministrativo ci sono opportunità di crescita e sviluppo, attraverso il dialogo e il confronto con esperienze e realtà importanti e diverse che non possono e non devono mai essere sottovalutate o, peggio, andare perse. È con questo spirito e con questo approccio che, con grande entusiasmo, la comunità e l’Amministrazione Comunale nei giorni scorsi hanno accolto in Calabria, nella Sila Greca e in tutta la Sibaritide, Rainer-Hans Vollmöller, Primo Cittadino di Lauterbach.

IL SINDACO GRISPINO HA ACCOLTO IL COLLEGA RAINER-HANS VOLLMÖLLER

A dare il benvenuto e ad accompagnare la delegazione istituzionale tedesca del land dell’Assia (HESSEN), nei quattro giorni di esperienza immersiva nella Calabria ionica conclusasi ieri (giovedì 22 agosto), è stato il Sindaco Aldo Grispino.

INCONTRO ISTITUZIONALE IN MUNICIPIO E SCAMBIO DI DONI IDENTITARI

I due primi cittadini hanno condiviso un momento istituzionale ufficiale nella sede del Municipio in piazza del Popolo, scambiandosi relazioni dettagliate sulle proprie comunità e valutando le potenzialità e le opportunità di un futuro gemellaggio. Grispino ha quindi donato al collega tedesco un libro sulle tradizioni locali, scritto da Franco Emilio Carlino, insieme a un paniere di prodotti enogastronomici tipici del territorio.

TEDESCHI INCANTATI DAL FASCINO E DALLA STORIA DELLA CALABRIA IONICA

Durante la sua permanenza, Vollmöller ha avuto l’opportunità di fare un viaggio attraverso alcune delle più importanti emergenze storiche, artistiche, culturali e produttive del territorio calabrese: da Le Castella al centro storico di Crotone passando per Corigliano-Rossano con la Fabbrica e il Museo della Liquirizia Amarelli, la Cattedrale dell’Achiropita e il Museo del Codex Purpureus Rossanensis. E poi ancora la Sila, i Parchi Archeologici di Sibari e Capo Colonna, per finire alla torre normanna del 1100 di Castello dell’Arso proprio a Mandatoriccio.

DELEGAZIONE TEDESCA RAPITA DA FAMOSA CUCINA MANDATORICCESE

E a rapire letteralmente l’illustre ospite tedesco sono state la forza produttiva identitaria che opera sul territorio e tutto quel turbine di tradizioni locali che trovano il loro apice attorno all’antico rito sociale della convivialità e della condivisione del cibo che da secoli si rinnova quotidianamente e naturalmente tra le famiglie nei quartieri, nei vicoli e nelle piazze mandatoriccesi.

VISITA NATA DALL’INIZIATIVA DELL’IMPRENDITORE DE FILIPPIS IN GERMANIA

La visita, resa possibile anche grazie all’iniziativa dell’imprenditore turistico Saverio De Filippis, da anni attivo in Germania con la sua agenzia www.sara-turismo.de, si pone come un primo passo verso la creazione di un ponte culturale e imprenditoriale tra Mandatoriccio e Lauterbach. L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza della comunità mandatoriccese in Germania e promuovere il turismo in Calabria. Da qui l’invito del sindaco Grispino al suo pari ruolo tedesco a partecipare alla prossima festa patronale di San Francesco a maggio 2025 per consolidare l’impegno di entrambe le amministrazioni a proseguire questo scambio culturale.

GRISPINO INVITATO IN GERMANIA ALLA STORICA FESTA DEL BESTIAME

Prossimo step, nel solco di consolidare il gemellaggio istituzionale che crei legami volti a sviluppare nuovi progetti culturali, turistici e produttivi tra le due comunità, sarà la visita della delegazione mandatoriccese a Lauterbach in occasione del Praemienmarkt, la storica festa del bestiame e delle attrezzature agricole che rappresenta l’evento di riferimento nella città tedesca.