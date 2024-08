L’assessore Maria Teresa De Marco determinata: “ Faziose e strumentali le interpretazioni che si danno alle chiare e limpide dichiarazioni del sindaco Franz Caruso”.

“Sgombro subito il campo da ogni interpretazione faziosa e strumentale che leggo su fb e su alcuni giornali online, alcuni riportanti l’immagine di Piercarlo Chiappetta: il Sindaco ha sempre lodato e valorizzato l’abnegazione e la bravura di medici, infermieri, professionalità che operano all’Annunziata e, in generale, nella sanità cosentina e calabrese”. Lo afferma l’assessore alla salute Maria Teresa De Marco, che prosegue: “Ed, invero, il sindaco Franz Caruso ha rilanciato, condividendolo, il grido d’allarme dell’associazione De Maria relativa alle tragiche percentuali che si registrano nell’emigrazione sanitaria, pari al 75,1% delle famiglie con un figlio malato d tumore. Numeri che con il sindaco Franz Caruso e l’associazione De Maria, anch’io ritengo vergognosi e che dovrebbero far arrossire quanti gestiscono il sistema sanitario calabrese. A ciò aggiungo che la situazione della sanità in Calabria continua a peggiorare con gravi ripercussioni sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. In particolare, la città di Cosenza e la sua provincia stanno affrontando una crisi evidente e senza precedenti. Secondo recenti report (Agenas)la Calabria si trova in una posizione molto critica per quanto riguarda la prevenzione e l’assistenza sanitaria. I Lea non sono assolutamente garantiti né è assicurato il sacrosanto diritto alla salute dei calabresi e dei cosentini. La situazione è allarmante e si dovrebbero evitare prese di posizioni sterili e del tutto strumentali, interpretando a proprio piacimento dichiarazioni che, invece, sono chiare e limpide a favore dei cittadini”.

“Per il resto – conclude l’assessore De Marco – l’opera di bonifica che il sindaco Franz Caruso sta portando avanti in città, a cominciare da quella relativa alle finanze comunali, è sotto gli occhi di tutti e personalmente ne sono orgogliosa. Con il sindaco, infatti, porto avanti un’azione politica volta esclusivamente al bene comune”.