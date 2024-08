Città unica Castrolibero-Cosenza-Rende, le parole di Michele Arnoni (Comitato Nuova Cosenza)

“Il Comune di Cosenza ha annunciato di aver conferito incarico legale per presentare ricorso contro l’indizione del referendum popolare sulla fusione dei comuni di Castrolibero, Cosenza e Rende. Praticamente a parole dicono di essere favorevoli alla città unica, addirittura inserendola come punto del loro programma elettorale, ma di fatto vogliono evitare di dare la parola ai cittadini. Hanno paura forse del popolo? Questo è il loro (strano) concetto di democrazia!” Così si esprime Michele Arnoni, del Comitato Nuova Cosenza.

Prosegue: “Peraltro, da oggi si sancisce ufficialmente una spaccatura nella maggioranza, in quanto nei giorni scorsi una parte della maggioranza che sostiene Franz Caruso al comune di Cosenza, con tanto di conferenza stampa presso Palazzo dei Bruzi, ha annunciato di essere favorevole alla città unica sostenendo il Sì al referendum. Pertanto, il Sindaco e la sua Giunta hanno preso una decisione contro un pezzo importante della loro stessa parte politica in consiglio. Di ciò bisognerebbe prenderne atto, con tutte le conseguenze del caso! Il comitato pro città unica, “Nuova Cosenza – Comitato per il Sì”, il primo comitato civico spontaneo nato nel luglio 2023, del quale mi onoro di far parte, si costituirà nel giudizio contro il comune di Cosenza, per difendere la democrazia, per dare la parola ai cittadini di decidere sulla fusione, e per contribuire a creare una grande città.”