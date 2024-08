Sci nordico, a San Giovanni in Fiore il secondo raduno tecnico dedicato agli atleti FISI

È in corso a San Giovanni in Fiore (Cs) il secondo raduno tecnico dedicato agli atleti FISI dello sci nordico sotto la guida del Coordinatore Tecnico Interappenninico, Tommaso Tamburro.

Si tratta dello step successivo, dopo la settimana di preparazione di fine giugno a Lorica, riguardante le attività programmate dal Comitato FISI Calabro Lucano presieduto da Salvatore Loria e previste dalla Federazione allo scopo di preparare i giovani fondisti alle gare della stagione agonistica invernale attraverso la disciplina dello skiroll.

Gli allenamenti vedono la presenza, insieme all’allenatore della Nazionale Tamburro, del responsabile regionale CAL del settore Sci Nordico Pino Mirarchi, del personal trainer Antonio Chimenti e del tecnico dello sci club Camigliatello Luigi Carravetta.

Le attività si svolgono lungo le strade e negli spazi all’aperto dell’altopiano della Sila e nelle strutture sportive che la cittadina di San Giovanni ha messo a disposizione.

Il gruppo degli atleti CAL convocati appartengono alle categorie che vanno dagli Under 14 agli Under 18 e provengono dalle file degli sci club Montenero, Camigliatello e Terranova di Pollino.

Un’opportunità di formazione importante per i giovani fondisti del Comitato FISI Calabro Lucano che consente loro di coniugare teoria e pratica sotto l’occhio esperto dei tecnici federali.

Allenatori e atleti stazioneranno a San Giovanni in Fiore fino a giovedì per poi spostarsi nel fine settimana nel comprensorio di Terranova di Pollino (Pz), per il sopralluogo sulle piste che ospiteranno il prossimo Criterium Interappenninico.