La Fns Cisl Vigili del Fuoco chiede la improcrastinabile apertura del distaccamento permanente di Trebisacce

“Pochi giorni fa la nostra Sigla sindacale ha provveduto ad inviar formale richiesta di

conversione del Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Trebisacce (CS) a sede

Permanente H24 a tutti i livelli dell’Amministrazione da cui dipendiamo nonché a tutte le

massime cariche politiche locali interessate e competenti.

Una prima risposta non ha tardato ad arrivare: l’Amministrazione Centrale, attraverso

l’Ufficio per le relazioni sindacali, ci ha informato che oltre alle unità di personale già

assegnate dal nostro Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza per l’apertura

del presidio Rurale di Acri (CS) -presidio operativo nei mesi caldi con innalzamento di

rischio incendi- si sta predisponendo un confronto a livello nazionale su diverse sedi, tra

cui potrebbe rientrare anche la conversione appunto della sede di Trebisacce da attuale

sede per il personale Volontario a Caserma per personale permanente dove troverebbero

posto, peraltro, ben 38 unità di personale operativo.

Si precisa che Trebisacce gode di una Caserma del tutto nuova, inaugurata da circa un

anno, che è concessa in comodato d’uso gratuito dall’Amministrazione comunale del

luogo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Essa è situata all’ingresso nord di

Trebisacce, a pochi passi dalla S.S. 106, ed è quindi idonea a garantire rapidità e facilità

di intervento anche per tutta la fascia dell’alto Jonio cosentino per cui, se fosse un

presidio h24, 7 giorni su 7, sarebbe quindi in grado di portare il soccorso tecnico

urgente anche in quasi 20 Comuni limitrofi (solo per citarne alcuni, si pensi a: Roseto

Capo Spulico, Rocca Imperiale, Villapiana, Alessandria del Carretto).

Ma non solo: il distaccamento permanente sfoltirebbe il lavoro delle limitrofe sedi

competenti per le aree di Castrovillari e Rossano, abbattendo drasticamente i tempi

d’intervento in particolar modo quando le richieste sono numerose e una sola squadra

deve percorrere distanze di diverse decine e decine di km per raggiungere il luogo

dell’intervento come accade, soprattutto, nella bella stagione che è ormai alle porte.

Si fa presente che il territorio che comprende il distaccamento di Trebisacce ha,

statisticamente, una richiesta di oltre 1000 interventi annui laddove solo negli ultimi 5

anni si calcolano circa 5000 interventi, oltre ad essere caratterizzato da una consistente

eterogeneità territoriale che comporta non poche difficoltà di intervento.

Tanto premesso, la Fns CISL Vigili del Fuoco, con il presente comunicato, vuole

chiedere un immediato supporto a tutte le Autorità locali e non solo, affinché anche la

popolazione della cittadina di Trebisacce e di tutto l’alto Jonio Cosentino abbia un

presidio permanente capace di offrire un servizio tecnico urgente, con massime

professionalità e nei tempi d’intervento più congrui a fronteggiare le difficoltà logistiche

di una zona ampia e di non facile percorrenza e le numerose e spesso urgenti richieste

d’intervento che giungono ogni giorno alla sala operativa dei Vigili del Fuoco”.

Lo afferma in una nota il segretario territoriale Pietro Paolo Carè.