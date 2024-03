Guardia Costiera, al porto di Cetraro una lezione di vita “che salva la vita”

Si è svolto ieri mattina presso i locali dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, il corso B.L.S.D. – Basic Life Support and Defibrillation – in collaborazione con l’associazione “Carmine Speranza” – O.d.V. di Torre Orsaia (SA). Il corso strutturato in una parte teorica seguita da una parte pratica, con simulazioni di rianimazione su manichino, è stato tenuto dal vice-presidente dell’Associazione sig. Alfonso SPERANZA coadiuvato dal codirettore Adriano URLI e dagli Istruttori Alessandro GABELLINI e Raffaele GASPARRI.

Il corso, a favore del personale che presta servizio principalmente a bordo dei mezzi nautici, ha come obiettivo il mantenimento degli standard formativi che permettono al personale operante di intervenire nella gestione delle iniziali fasi emergenziali prima dell’intervento del personale sanitario specializzato.

Si tratta, senza dubbio, di un importante momento di aggiornamento professionale e qualificata crescita operativa indispensabile per le donne e gli uomini dell’Ufficio, sempre più spesso chiamati ad intervenire a far fronte alle richieste di soccorso avanzate a vario titolo dagli utenti del mare.

A conclusione del momento formativo, il Comandante del Porto di Cetraro, Tenente di Vascello (CP) Pil. Giuseppe CASTRONOVO, ha ringraziato tutto il personale intervenuto, sottolineando come la formazione del personale sia alla base della crescita professionale del Corpo delle Capitanerie di Porto.