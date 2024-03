“Comuni Ricicloni”, Frascineto tra gli enti virtuosi

Tra i Comuni virtuosi in tema di raccolta differenziata in Calabria, il Comune di Frascineto. Alla cittadella regionale, cerimonia di conferimento degli attestati conferiti da Legambiente.

Visibilmente soddisfatto il primo cittadino, Angelo Catapano per il risultato raggiunto. Frascineto, terzo in Calabria e primo in provincia di Cosenza, per il sesto anno consecutivo, con una percentuale dell’86,82% per quanto attiene la differenziata e del 43% in ordine al secco residuo.

“Per la mia comunità, è una giornata importante a dimostrazione dell’impegno profuso – ha dichiarato Catapano -, in tutti questi anni sul fronte del decoro urbano e ambientale. Un lavoro di squadra, condiviso con i cittadini che hanno recepito gli imput dati dall’Amministrazione Comunale. Si è fatto molto, con la consapevolezza di migliorare ulteriormente e rendere sempre più vivibili ogni singolo quartiere di Frascineto”.

Il Sindaco Catapano, ha colto l’occasione per ringraziare il fattivo impegno dell’assessore all’ambiente, Antonio Gaetani, degli uffici comunali e del personale addetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. “Principale obiettivo – ha concluso -, rimane quello di implementare quantitativamente e qualitativamente la raccolta differenziata, come prossimo passo verso il riciclo e l’economia circolare. I dati dei Comuni Ricicloni, ci confermano che siamo sulla strada giusta e che il passaggio da un’economia di tipo lineare a una di tipo circolare è possibile anche in Calabria”.