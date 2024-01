L’arcivescovo di Cosenza, Cecchinato: “Che tristezza l’Autonomia Differenziata”

“Che tristezza l’approvazione dell’autonomia differenziata in Senato. Ma i cristiani presenti e votanti hanno dimenticato la Scrittura, i Padri della Chiesa? Stanno dalla parte dei ricchi in maniera pregiudiziale?”. Lo scrive sui social monsignor Giovanni Checchinato, Arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano. Checchinato, 67 anni, originario di Latina, è arcivescovo di Cosenza dal dicembre del 2022. In precedenza era stato vescovo di San Severo. È componente della Commissione episcopale per le migrazioni.