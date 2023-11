Comune di Casali del Manco: 277.226 euro di finanziamenti dal PNRR per favorire la trasformazione digitale

Il Comune e la trasformazione digitale. Al via due importanti progetti, finanziati con le risorse del PNRR, finalizzati alla modernizzazione dei processi amministrativi e all’accessibilità ai servizi da parte dei cittadini.

Il primo progetto, relativo alla misura 1.4.1, si riferisce all’“Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” ed ha l’obiettivo di migliorare la fruizione di portali internet e dei servizi digitali da parte della cittadinanza, grazie all’adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia ed inclusività (il progetto è finanziato per un importo pari a 155.234 euro).

Il secondo finanziamento è relativo alla misura 1.2, l “Abilitazione al cloud per le PA locali”: prevede investimenti e interventi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. La migrazione verso il cloud dei servizi applicativi e delle relative banche dati locali e quindi la digitalizzazione degli atti amministrativi, rappresenta una vera e propria rivoluzione per i servizi digitali utilizzati dalla Pubblica Amministrazione, essendo accessibili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. (l’importo assegnato è pari a 121.992 euro). L’obiettivo finale è quello di adempiere a tutti i procedimenti amministrativi e gestire l’emissione di delibere, determine, ordinanze e decreti in piena conformità con la normativa sulla gestione dei documenti informatici e la dematerializzazione dei processi prevista dal CAD, il Codice dell’amministrazione digitale. Attraverso questa digitalizzazione, sarà automatizzato il passaggio di informazioni e documenti tra le scrivanie virtuali, consentendo di gestire l’intero ciclo dei procedimenti, dalla redazione iniziale, alla gestione delle fasi di valutazione, fino alla conclusione, che può prevedere la pubblicazione sull’albo pretorio ed eventualmente sul portale della trasparenza dell’ente. È stato inoltre possibile integrare le altre parti del sistema informativo in uso, quali protocollo e contabilità, in modo da renderne ancora più efficiente la gestione.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Casali del Manco Francesca Pisani: “Il nostro Comune ha avviato da tempo questo processo di trasformazione digitale, con l’attivazione di Spid, PagoPa, AppIo e CIE. I finanziamenti intercettati dal PNRR – ha detto – ci consentiranno di proseguire nella direzione dell’innovazione e di essere aderenti al Piano Nazionale di Informatizzazione, semplificando le procedure sia ai cittadini che al personale comunale”. Sulla stessa linea l’Assessore con delega alla Trasformazione digitale e Innovazione tecnologica Giulia Leonetti, che ha sottolineato che le nuove piattaforme web ed i servizi applicativi che verranno creati, agevoleranno l’accesso, la gestione e la sicurezza delle informazioni.