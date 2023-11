Colmare il gender gap: Maggioli Academy, al via a Rende “Club Girls Code It Better”

Presentato in settembre decolla ora questo progetto ambizioso che offre formazione gratuita per creare opportunità lavorative alternative per le studentesse, in Calabria e fuori, con l’apertura della seconda Academy diffusa (dopo la sede centrale di Santarcangelo di Romagna) firmata Gruppo Maggioli.

Un progetto realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dell’Università della Calabria, con il Liceo “G. B. Scorza di Cosenza e con l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Valentini – Majorana” di Castrolibero, per dar vita, attraverso approfonditi corsi, a una formazione continua che intesse rapporti con scuole, università e aziende.

Protagoniste di Club Girls Code It Better in Calabria – realizzato grazie alla sinergia di Maggioli e Girls Code It Better, progetto di Officina Futuro Fondazione W-Group guidato dall’ideatrice Costanza Turrini – 20 giovani studentesse di cui 18 della Scuola secondaria di primo grado De Coubertin dell’IC Rende Commenda e 2 dell’IC Rende Quattromiglia; settimanalmente saranno presenti alla Maggioli Academy di Rende per testare i club e pianificare il proprio futuro.

«Siamo appena partite con la nuova edizione, la seconda alla quale forniamo struttura e organizzazione come Maggioli Academy – commenta Cristina Maggioli, Consigliere Delegato Risorse Umane del Gruppo Maggioli – nonché la prima del progetto Academy diffusa, proprio in Calabria. Questo progetto pone al centro le ragazze, spesso sperequate in determinate materie e “Girls Code it Better” intende colmare questo gender gap che nel 2023 non ha senso di esistere».

Il percorso di creatività digitale Girls Code it Better mira a favorire il superamento degli stereotipi di genere e ad avvicinare le giovani studentesse alle carriere STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

A livello nazionale quest’anno sono state inoltrate 2.800 candidature da parte delle studentesse per prendere parte al progetto. In totale i club in partenza saranno circa 140 nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

In Calabria, dove Girls Code it Better opera già da diversi anni, sono otto le scuole che hanno scelto di prendere parte all’iniziativa durante questo ciclo scolastico.

«Quello che proponiamo alle studentesse è un percorso di imprenditorialità nel quale sperimentare la creatività e approfondire le conoscenze sviluppando nuove competenze.” – ha dichiarato Costanza Turrini, ideatrice e responsabile di Girls Code it Better – “In questo contesto la realizzazione di una rete territoriale costituita da aziende che crede in questi valori è fondamentale per continuare a trasmettere alle ragazze la passione per le tecnologie. Per questo motivo ringrazio Maggioli per il sostegno, un’azienda apripista del tema che consente alle ragazze di scoprire le loro competenze in questo ambito».

Il macro tema scelto per le ragazze del corso porta questo titolo: “Realizzare un artefatto che sostenga e incentivi la parità di genere anche nelle aree scientifico-tecnologiche“, in linea con l’obiettivo 5 dell’Agenda 2030.