Corigliano Rossano: approvato il Bilancio Consolidato

Nel corso del consiglio comunale di ieri è stato approvato il Bilancio Consolidato. Il bilancio consolidato è un documento finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’Ente, attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Un rapporto di tipo politico e strategico, che ha scopo quindi di verificare in modo veritiero lo stato di salute dei conti, la situazione finanziaria e patrimoniale, che oltre ad avere una funzione contabile rappresenta anche uno strumento utile a verificare lo stato di programmazione e la gestione strategica dell’Ente.

Approvato con delibera di giunta, la numero 347, il 3 ottobre del 2023, ieri è stata approvato dal Consiglio Comunale con 14 voti a favore.

Per quanto riguarda le partecipate, ai sensi dei parametri stabiliti dalla normativa vigente, alcune quote di partecipazione dell’Ente sono irrilevanti ai fini del consolidato, come Cosenza Acque, Asmenet Calabria, Meris Srl, Sibaritide Spa, Gal sibaritide, Flag borghi marinari. A rientrare nel perimetro di consolidamento, invece, è la società MERIS S.R.L., la società che gestisce il mercato ittico di Schiavonea e per la quale l’Amministrazione ha avviato il percorso per la storica uscita dalla liquidazione, un percorso che viene confermato dal documento finanziario approvato ieri.

Un bilancio che conferma una gestione produttiva della società per l’anno 2022 nonostante una serie di difficoltà strutturali, dopo l’anno 2021 caratterizzato dall’emergenza pandemica, ed in particolare il blocco delle attività durato svariate settimane e soprattutto il significativo aumento delle spese energetiche che hanno gravato sul bilancio della Società al pari di tutti gli enti.

Allo stesso tempo, però, il mercato ittico ha visto la prosecuzione di un percorso di sviluppo e rilancio, con segnali tangibili ed importanti ancor prima dell’uscita dallo stato di liquidazione, che sarà posto alla discussione delle commissioni competenti nelle prossime settimane, come l’attivazione di una convenzione con l’Università della Calabria e l’attivazione di un vero e proprio centro di ricerca all’interno del Mercato ittico, o come il rinnovo e l’efficientamento di una serie di attrezzature e di procedure.

«Sono soddisfatto per l’approvazione del bilancio consolidato e per ciò che emerso sulla Meris – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi al termine del Consiglio Comunale – la società, grazie ad una gestione attenta, è uscita praticamente indenne da un anno difficilissimo, che una sospensione prolungata delle attività e soprattutto con costi energetici saltati alle stelle. Questo ci consentirà di chiudere il percorso già avviato per uscire dallo stato di liquidazione ed è stata già sottoposta alla Commissione Bilancio una bozza di piano di rilancio. Sarà un altro passo storico».