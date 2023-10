Lutto nel mondo del teatro cosentino: è morto Eduardo Tarsia. Antoniozzi: “Comune e Regione lo ricordino facendo vivere la sua Officina delle Arti”

È morto Eduardo Tarsia attore, regista, fondatore e titolare della struttura l’Officina delle Arti, che in oltre 22 anni di attività ha rappresentato un punto di riferimento importante per Cosenza e i cosentini. Tarsia si è spento all’ospedale di Cosenza.

“Apprendo con dolore la notizia della scomparsa di Eduardo Tarsia, un cosentino brillante, che ha speso parte della sua vita per il teatro, fondando l’officina delle arti nel centro storico.

Non conoscevo personalmente il maestro Tarsia ma sottolineo come sia una grande perdita per la nostra città.

Al sindaco Caruso, alla Regione, rivolgo l’invito a muoversi affinché l’esperienza dell’officina delle arti non muoia. Tarsia era un educatore vero perché catturava i giovani attraverso l’arte. Il suo ricordo deve vivere nella prosecuzione della sua creatura”.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.