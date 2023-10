Stasi: “Le aggressioni hanno sempre torto, solidarietà a Rosaria Succurro”

«Sul gesto di aggressione nei confronti del sindaco di San Giovanni in fiore non c’è da effettuare alcuna analisi – dichiara il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi – le aggressioni, le violenze anche quando solo verbali o digitali, hanno sempre e solo torto. Per questo, da sindaco e da calabrese, esprimo piena solidarietà a Rosaria Succurro per quanto accaduto nelle scorse ore.

I sindaci sono i punti di riferimento della comunità, un ruolo splendido per chi lo svolge con passione ed amore per il territorio, ma questo episodio ci dimostra ancora una volta quanto gli amministratori locali siano sovraesposti su ogni tematica, anche quando – come in questo caso – l’oggetto del dissenso riguardi competenze profondamente distanti da quelle dei Comuni. Ecco perché è importante che i sindaci vengano messi nelle condizioni di dare risposte alla propria comunità e vengano maggiormente ascoltati dalle istituzioni nazionali. Difendere e rafforzare le istituzioni locali significa difendere e rafforzare la democrazia».