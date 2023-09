Cassano allo Ionio (Cs), al via i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche delle strade comunali in località “Cassiani” di Doria

Consegnati i lavori di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche delle strade comunali in località “Cassiani” della frazione di Doria.

La formale cerimonia di consegna s’è tenuta ieri pomeriggio alla presenza del sindaco Giovanni Papasso, della giunta e di una rappresentanza dei consiglieri comunali, dirigenti e incaricati dell’esecuzione dei lavori oltre ad alcuni cittadini. Presenti anche il RUP, l’Ing. Cinzia Basile, Sergio Gencarelli, titolare dell’omonima impresa che eseguirà l’intervento, e il direttore dei lavori geom. Antonio Costanzo.

L’importo previsto per la spesa, secondo quanto contenuto nel quadro economico, ammonta a circa 75.000 euro e, nello specifico, gli interventi previsti riguardano: la regimentazione delle acque piovane, il rifacimento del manto stradale; la segnaletica orizzontale.

La misura rientra all’interno dei finanziamenti del Pnrr – Next generation Eu missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologia” componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” investimento 2.2 “interventi per la resilienza, interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”.

«Dall’analisi delle esigenze e dei fabbisogni – ha spiegato il sindaco Giovanni Papasso – è emersa la necessità di intervenire per la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche di alcune strade comunali in località Cassiani della Frazione di Doria. L’intervento sarà completato entro sessanta giorni». Visto che la misura prevedeva anche la possibilità di prevedere interventi di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, uffici e amministrazione comunale hanno deciso di candidare questo intervento che è stato finanziato nelle scorse settimane al nostro Comune e di cui, a inizio agosto, era stato approvato in Giunta il progetto esecutivo.