Consultorio di Cariati, Straface: “Funzionamento non è in discussione”

“Mi sento di tranquillizzare la popolazione di Cariati e del suo comprensorio: il funzionamento del consultorio non è in discussione e si sta lavorando per completare l’organico nel minor tempo possibile. Per quanto riguarda le competenze sanitarie, il personale medico di stanza alla struttura è quasi al completo e il servizio è garantito regolarmente, l’unico tassello da sistemare riguarda il settore psicologico dove si sta cercando di trovare una soluzione a breve insieme alla governance dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Per quanto riguarda invece il settore assistenziale e la carenza di assistenti sociali la competenza passa al Piano di Zona e ai Comuni, dai quali dipende la nomina dei nuovi professionisti.

Sulla sanità stiamo lavorando senza sosta per colmare lacune e ritardi retaggio di un decennio di commissariamento, che ha bloccato risorse e assunzioni e non ha consentito di mettere in campo alcuna programmazione. Grazie all’impulso dato dal Presidente Occhiuto sono stati presi provvedimenti fondamentali per garantire il funzionamento del comparto sanitario e offrire ai cittadini calabresi un servizio più vicino ai loro bisogni e alle loro necessità”.

Così in una nota stampa il consigliere regionale Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.