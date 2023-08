Al via manutenzione nelle scuole di Cariati, il Sindaco: “Garantire spazi confortevoli e sicuri”

Garantire alle comunità educanti e a tutti i suoi utenti, agli alunni, al corpo docente, agli operatori e alle famiglie, la possibilità di usufruire di spazi confortevoli ed ambienti decorosi, salubri e sicuri. Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di manutenzione ordinaria dei plessi scolastici cittadini in vista della prima campanella che suonerà il prossimo giovedì 14 settembre.

È quanto fa sapere il Sindaco Cataldo Minò informando con gli assessori ai lavori pubblici Francesco Cicciù e ai servizi e alla manutenzione Tommaso Critelli che i lavori sono stati programmati a seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati in pieno agosto nelle varie strutture per individuare eventuali cause di disagio da risolvere in tempo per l’avvio dell’anno scolastico.

Dalla scuola media Edmondo De Amicis alla scuola per l’infanzia di via Molinello, da quella di via Vittorio Emanuele fino al plesso Marco Venneri di Contrada Tramonti. Sono, questi, gli istituti interessati dagli interventi di manutenzione ordinaria come la tinteggiatura ed il ripristino di intonaci all’esterno e all’interno delle aule, la sistemazione dei bagni, la sostituzione di pluviali e grondaie, l’impermeabilizzazione dei terrazzi, la riparazione sostituzione della pavimentazione d’ingresso e la rimozione di ogni elemento che possa rappresentare motivo di pericolo.

SCUOLA CARIATI CENTRO, IN AUTUNNO I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO. Il Primo Cittadino coglie l’occasione per confermare che tra le priorità dell’Esecutivo Minò vi è quella di restituire in tempi celeri un istituto bello e sicuro alla comunità educante. I lavori partiranno nei prossimi mesi ed entro la fine dell’anno.

MASSIMO IMPEGNO ANCHE PER L’ASILO DISTRETTUALE. Allo stesso tempo, l’Amministrazione Comunale si sta attivando anche per dare risposte alle famiglie residenti e del distretto affinchè la struttura possa tornare ad accogliere i bambini in tempi celeri.