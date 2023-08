Vaccarizzo Albanese, attivato il Pronto Intervento Sociale (PRINS)

Pronto Intervento Sociale (PRINS), anche a Vakarici è operativa l’equipe multidisciplinare composta da assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori linguistici e culturali e consulenti legali, pronta ad intervenire a favore delle persone in difficoltà in ogni momento e gratuitamente. Lo staff è attivo tutti i giorni 24 ore su 24 e può essere allertato con una semplice telefonata al 340.1734580.

È quanto fa sapere il sindaco Antonio Pomillo informando che si tratta di un progetto messo in campo dall’Ambito Territoriale Sociale in collaborazione con il Raggruppamento temporanei di Imprese Sinergie e Solidale, che si rivolge a situazioni di grave povertà e povertà estrema che costituiscono grave rischio per la tutela e l’incolumità psico-fisica della persona; situazioni di abbandono o grave emarginazione con rischio per l’incolumità della persona e/o di grave rischio per la salute socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali.

Dall’accompagnamento e orientamento ai servizi territoriali al supporto sanitario e abitativo, per finire alla consegna di materiali di prima necessità come i farmaci. Sono, questi, alcuni dei servizi che è possibile richiedere. Partito lo scorso 1 agosto, salvo proroghe, il Pronto Intervento Sociale sarà attivo fino al 31 dicembre 2023.