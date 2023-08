Altomonte (Cs), al via la tre giorni della “Festa della Terra”: gli eventi in programma

FESTA DELLA TERRA: Tradizioni enogastronomiche e produzioni locali. Un programma ricco di appuntamenti nelle giornate dell’11, 12 e 13 agosto in Contrada Casello, ad Altomonte. Evento finalizzato alla promozione del territorio, delle tradizioni enogastronomiche e delle produzioni locali.

Non mancheranno stand enograstronomici all’interno dei quali degustare i prodotti del territorio altomontese e non solo, workshop, divertimento per i più piccoli e musica popolare.

Appuntamento a giorno 11 agosto con gli Etnocalabria Story e i Cinghios Group alle ore 21:00. Giorno 12 agosto alle ore 21:30 concerto di musica popolare con i SABATUM QUARTET. Giorno 13 agosto invece, alle ore 21:00 spettacolo musicale de I Figli del Sole e a seguire, alle 23:00, Dj Set di Franco Siciliano.