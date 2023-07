Social card “Dedicata a te”, a Trebisacce 326 famiglie beneficiarie

Social card “DEDICATA A TE”, a Trebisacce sono 326 i nuclei familiari, individuati dall’INPS, beneficiari della carta solidale, strumento previsto dal Governo che consentirà di fruire di un contributo economico per l’acquisto di beni di prima necessità. L’ufficio dei servizi sociali sta procedendo in questi giorni all’invio delle comunicazioni previste per l’attivazione della prepagata.

È quanto fa sapere il Sindaco Alex Aurelio esprimendo soddisfazione insieme all’assessore con delega alla famiglia Daniela Nigro e alla consigliera delegata alle politiche sociali Antonia S.M.Roseti per questo contributo che seppur piccolo può essere importante per le famiglie.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per ringraziare lo staff dell’ufficio guidato da Carmela Vitale e la responsabile del procedimento Caterina Dorsa per il lavoro portato avanti.

La social card è una postepay precaricata con l’importo di 382,50 euro che sarà possibile ritirare presso l’ufficio postale. Sono beneficiari i nuclei familiari con un ISEE non superiore all’importo di 15 mila euro e che non risultIno destinatari di altri sostegni contro la povertà.

Per ottenere la postepay del valore di 382,50 euro sarà necessario rivolgersi all’ ufficio postale muniti della comunicazione trasmessa dal Comune che riporta l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata.

I beni di prima necessità, acquistabili tramite la social card, sono stati individuati dal decreto attuativo firmato dal Ministero dell’agricoltura e dal Ministero dell’economia e sono: carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; pescato fresco; latte e suoi derivati; uova; oli d’oliva e di semi; prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria; paste alimentari; riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; farine di cereali; ortaggi freschi, lavorati; pomodori pelati e conserve di pomodori; legumi; semi e frutti oleosi; frutta; alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula); lieviti naturali; miele naturale; zuccheri; cacao in polvere; cioccolato; acque minerali; aceto di vino; caffè, tè, camomilla.