Cariati (Cs), ecco i prossimi eventi della programmazione estiva

Musica identitaria itinerante all’interno del perimetro della cittadella fortificata bizantina. Commedie esilaranti in piazza che per l’occasione si fa teatro a cielo aperto. Cultura della prevenzione, tutela ambientale e partecipazione attiva. Valorizzazione e promozione dei talenti. Declinazioni dell’arte in tutte le sue sfumature. – Sono, queste, le suggestioni di cui si nutrono i prossimi appuntamenti della programmazione socio-culturale e di intrattenimento estivo.

“Promuovere la destinazione culturale ed esperienziale di Cariati – sottolinea il Sindaco Cataldo Minò – è un percorso che continuiamo a condividere anche con il mondo dell’associazionismo al quale vanno il nostro ringraziamento per la collaborazione ed i complimenti per la qualità delle proposte”.

Dopo il successo della Notte Bianca sul Lungomare, dell’evento della Tarantella in riva al mare, della Passeggiata del cuore, della 1° giornata ecologica e Dancing on the Rainbow – fa sapere il consigliere comunale delegato alle politiche per i turismi e marketing territoriale Antonio Scarnato – continuano fino a venerdì 29 settembre gli appuntamenti socio-culturali e di intrattenimento.

TEATRO/GIOVEDÌ 20 IL MEDICO DEI PAZZI IN PIAZZA TRENTO – L’Associazione arte e spettacolo Nella Ciccopiedi porterà in scena la commedia teatrale in 3 atti di Eduardo Scarpetta, domani, giovedì 20, alle ore 22 in Piazza Rocco Trento.

VENERDÌ 21 ANTHEA IN CONCERTO. LA NOSTRA TRADIZIONE VERSO UN CAMMINO è, questo, il titolo dell’evento che porterà la musica identitaria venerdì 21 alle ore 21 in Piazza Rocco Trento.

CARIATI CARDIOPROTETTA – SABATO 22 MEMORIAL GIUSEPPE RUSSO – Sabato 22 alle ore 21 sul lungomare Cristoforo Colombo (zona Madonnina) l’Associazione Amici del Cuore presenterà il programma di cardio-protezione del territorio di Cariati.

RIPARTYAMO, DOMENICA 23 GIORNATA ECOLOGICA FA TAPPA NELLA CITTADELLA. In collaborazione con il Wwf Italia e la Pro Loco di Cariati amministratori e volontari si daranno appuntamento alle ore 6,30 davanti a Porta Pia per addentrarsi poi nella cittadella fortificata e raccogliere i rifiuti.

ARTISTI AL MUSEO, SI PARTE CON LEONARDO MONTESANTO. Domenica 23 luglio alle ore 21 al Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni (Mu.M.A.M.) ospitato a palazzo Chiriàci, saranno esposte le opere del pittore Leonardo Montesanto. Sarà possibile visitare la mostra fino a lunedì 7 agosto. Nella stessa giornata alle ore 21 si terrà sul lungomare, in zona bar Leonardo, il concorso di bellezza Miss Cariati 2023.

MARTEDÌ 25 LUGLIO NOTTE BIANCA NEL BORGO – Gruppo folkloristico itinerante, artisti di piazza con sospensioni poetiche, degustazione di prodotti e tipicità locali come le crespelle cariatesi animeranno le strade della cittadella fortificata bizantina