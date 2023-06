De Marco e Catera (FI Cosenza) su morte Berlusconi: “Uno statista illuminato, figura chiave della storia politica italiana e d’Occidente”

La sua statura professionale, umana e politica ha impresso il segno indelebile sulla storia della nostra Repubblica, da imprenditore di straordinario successo prima, da grande statista poi; più in generale, da innovatore e da vincente in tutti gli ambiti in cui si è trovato ad operare.

Un grande leader, appassionato e oltremodo coinvolgente, che ha trasformato la Nazione insistendo su radicali cambi di paradigma, trasformazione di usi e linguaggi. Una guida illuminata per la sua comunità.

Silvio Berlusconi è stato l’uomo dei mille traguardi. Un esempio di combattente a tutti i livelli, un punto di riferimento fisso che grazie ad una personalità straordinaria e alle infinite doti umane è diventato l’incarnazione di un’idea.

Il nostro impegno, ora più che mai, sarà quello di continuare a lavorare assiduamente nel solco dei suoi insegnamenti e faremo di tutto perché il suo disegno possa continuare.

È un impegno che prendiamo per onorare la sua memoria, sapendo bene che il suo pensiero, i suoi progetti e le sue battaglie di libertà non terminano con la sua scomparsa ma andranno avanti: proveremo a farle camminare sulle nostre gambe ricordando di avere sempre il sole in tasca, come diceva lui.

Lo ringrazieremo sempre per quello che ha rappresentato, per quanto ci abbia ispirati e per tutto quello che abbiamo imparato combattendo al suo fianco.

Sono queste, in una nota congiunta, le parole dei forzisti cosentini Antonio De Marco, Coordinatore di Forza Italia Giovani in provincia di Cosenza, e Francesco Catera, Consigliere Nazionale del movimento giovanile di Forza Italia.