Al Comune di Pietrapaola (CS) massima sinergia per potenziare decoro urbano, il sindaco Labonia: “Ottima risposta dei cittadini”

Mantenimento e potenziamento dell’igiene e del decoro urbano del territorio attraverso l’educazione dei cittadini e l’evoluzione costante dei mezzi dati loro in dotazione: sono questi gli obiettivi esplicitati nel corso della conferenza stampa ad hoc, tenutasi presso la Sala Consiliare nel centro storico di Pietrapaola tra amministrazione comunale, popolazione e azienda Ecoross, moderata dal giornalista Matteo Lauria.

Il Sindaco di Pietrapaola avv. Manuela Labonia ha espresso la sua soddisfazione per il rafforzamento del servizio di raccolta differenziata attraverso la fornitura di mastelli e kit specifici da parte di Ecoross alla popolazione e alle attività commerciali: «Sarà un visibile ed ulteriore apporto al decoro urbano del paese, in continuità al rispetto per l’ambiente e le regole che la comunità di Pietrapaola ha dimostrato di avere, non mettendoci difatti in condizione di sanzionare».

L’ottima risposta dei cittadini è testimoniata dai risultati ottenuti in merito alla raccolta differenziata, come sottolinea lo stesso dott. Simone Turco, Responsabile Servizi Igiene Urbana di Ecoross: «La protagonista di questo nobile traguardo è la popolazione che ha presentato subito un terreno fertile su cui continueremo ad investire per migliorare; nel periodo gennaio-maggio dell’anno in corso, Pietrapaola si attesta su una percentuale di raccolta differenziata al 65%. Con l’introduzione di nuove attrezzature l’incremento potrà essere sostanziale, ci aspettiamo almeno 5/7 punti percentuali in aggiunta. Il sistema può però andare in sofferenza se uno degli attori viene meno, poiché tutti devono continuare a fare la loro parte. Molto spesso, purtroppo, accade che viene meno la certezza dei conferimenti presso gli impianti finali proposti e quindi il sistema si ferma. L’augurio è – conclude il dott. Turco – che le problematiche vengano presto superate con una soluzione efficace e duratura».

Ed è proprio sulla sinergia che il primo cittadino Labonia intende puntare, soprattutto in circostanze emergenziali: «Se e qualora il cittadino si dovesse trovare di fronte ad un mancato ritiro del sacchetto rifiuti confidiamo nella sua collaborazione e, altresì, in una risoluzione della regione che preveda una tempestiva azione per sopperire alla chiusura della discarica più vicina, senza un aggravio di costo sui cittadini dovuto al trasporto dei rifiuti altrove».

«L’igiene urbana deve essere garantita e preservata nel tempo, e la sua attuazione – dichiara il geom. Aurelio Cesario, Istruttore Tecnico del Comune di Pietrapaola – è qui tradotta in un servizio porta a porta di tipo spinto, seguendo un calendario settimanale che prevede 3 giorni di raccolta della frazione organica e i restanti giorni per le altre tipologie di rifiuti. Si forniranno quindi strumenti appositi quali kit, anche alle attività commerciali che ne hanno fondamentale bisogno soprattutto in prospettiva dell’imminente stagione estiva e dell’arrivo dei turisti».