Cosenza, approvato il progetto per la riconversione dell’ex scuola di via Asmara in asilo nido pubblico

Presieduta dal sindaco Franz Caruso, si è riunita la Giunta Municipale che ha approvato il progetto per la riconversione di parte dell’edificio dell’ex scuola T. Campanella di via Asmara in asilo nido pubblico. L’idea progettuale ha concorso e vinto l’apposito bando a valere sul PNRR, premiata dal Ministero per l’Istruzione con circa 600mila euro di finanziamento.

“L’asilo nido di via Asmara, dopo quello che sarà costruito ex novo, già in via di cantierizzazione, in via Saverio Albo – ha affermato il sindaco Franz Caruso – rappresenta un’azione dirimente che stiamo portando avanti per dare risposte concrete a questo settore dell’educazione che rappresenta il primo accesso alla conoscenza e alla cultura, e che, soprattutto nelle aree disagiate del Mezzogiorno d’Italia ed in Calabria, è problematico per tanti bambini ed, in particolare per chi nasce in contesti familiari disagiati. L’offerta, dunque, di asili nido pubblici rappresenta un baluardo nella lotta alla povertà educativa nella quale siamo fortemente impegnati e per la quale stiamo spendendo molte delle nostre energie, riuscendo a vincere le sfide del PNRR. Ed, infatti, la città di Cosenza è tra le città italiane più virtuose e capaci di intercettare le risorse del PNRR per il potenziamento dei servizi di istruzione. Un primato riconosciutoci dalla task force ministeriale che nei giorni scorsi ha fatto visita all’assessorato ai lavori pubblici. In questo settore, infatti, siamo destinatari di più di due milioni di euro per la realizzazione dei due nuovi asili nido. Di ciò ringrazio l’assessore ai LLPP, Damiano Covelli e la squadra di tecnici e personale messa in campo”.

“Siamo intervenuti- spiega l’assessore Damiano Covelli – per una copertura complessiva del servizio sull’intero territorio cittadino, ubicando i nuovi asili nido nei due Poli cittadini, Nord, San Vito , e Sud ai piedi del Centro Storico, in via Asmara. Il nostro obiettivo era e rimane quello di dare risposte puntuali alle esigenze delle famiglie, sostenendo compiutamente le mamme che lavorano. Abbiamo dato attuazione, così, a uno dei punti qualificanti degli obiettivi di mandato del sindaco Franz Caruso, che è appunto incentrato sullo sviluppo ed il potenziamento delle strutture pubbliche, dando particolare importanza all’edilizia scolastica. Il nuovo asilo di via Asmara potrà ospitare 30 bambini da 0 a 3 anni, mentre quello di via Saverio Albo 40 bimbi. Una capacità di accoglienza che, sommata a quella degli asili nido di via Levatino e di Via Roma, pone la città di Cosenza tra le città medie con la più alta percentuale di ospitalità per servizi all’infanzia. Tengo molto a sottolineare, infine, che in entrambe le opere pubbliche si garantirà non solo la sostenibilità ecologica dei nuovi edifici, quanto la fruibilità e la funzionalità dell’ambiente anche a persone con disabilità”.